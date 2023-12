KVK: Personeelstekort speelt ondernemer parten Door Sylvana Lijbaart bezig met laden... Business Beeld: Pexels

Personeelstekort, een topic dat het jaar 2023 domineert. Uit onderzoek blijkt: hoe groter een onderneming, hoe harder deze op zoek is naar nieuwe medewerkers. En die zijn tegenwoordig lastig te vinden. Ondernemingen met tien of meer personeelsleden hebben de meeste moeite met het vinden van nieuw personeel, zo blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel. Zo’n 54 procent van de ondernemingen met tien of meer personeelsleden geeft aan op zoek te zijn naar nieuwe mensen. 23 procent verwacht het komend halfjaar op zoek te moeten. De krapte op de arbeidsmarkt heeft grote invloed op de bedrijfsvoering, ziet de KVK. Ruim een kwart van de ondernemers geeft namelijk aan dat personeelstekort ‘(zeer) grote problemen’ gaat opleveren. Van de ondernemingen met een kleiner personeelsbestand (tussen de 2 en 9 medewerkers) zegt 15 procent op zoek te zijn naar nieuw personeel. Twaalf procent verwacht de komende maanden nieuw personeel nodig te hebben. Voor kleine ondernemingen geldt dat één op de tien ondernemers personeelstekort als (zeer) groot probleem zien. Hoe groot of klein een onderneming ook is, 92 procent geeft aan (veel) moeite te hebben nieuw personeel te werven. Er deden 1.400 ondernemers, waarvan 685 mkb’ers [ondernemers in midden- en kleinbedrijven, red.] mee aan het onderzoek van de KVK.