Kwart Amerikaanse katoenvelden is nu aangesloten bij het U.S. Cotton Trust Protocol

Het U.S. Cotton Trust Protocol, het vrijwillige duurzaamheidsprogramma en traceerbaarheidsplatform voor Amerikaanse katoentelers, maakt bekend dat één op de vier katoenakkers nu data op veldniveau levert via het programma.

In een verklaring meldt het U.S. Cotton Trust Protocol een nieuwe mijlpaal voor transparantie in de toeleveringsketen. 2,34 miljoen beplante acres leveren nu data op veldniveau via het programma voor het oogstjaar 2026. Dit vertegenwoordigt bijna een kwart van de in totaal 9,85 miljoen Amerikaanse katoenakkers die dit seizoen zijn beplant.

Deze ontwikkeling weerspiegelt de toewijding van Amerikaanse katoentelers aan een verantwoorde katoenproductie. Dit doen zij ondanks een uitdagend economisch landschap met fluctuerende inputkosten, onvoorspelbaar weer en een veranderende marktdynamiek.

Marjory Walker, mededirectrice van het U.S. Cotton Trust Protocol, zegt: “De telers die zijn aangesloten bij het U.S. Cotton Trust Protocol vormen de basis van een transparantere en verantwoordelijkere Amerikaanse katoenketen.

“Hun toewijding, vooral gezien de uitdagingen waar de katoenindustrie dit seizoen mee te maken heeft, maakt het voor merken en retailers wereldwijd mogelijk om onafhankelijk geverifieerd, traceerbaar Amerikaans katoen in te kopen en zo betekenisvolle vooruitgang te boeken in hun duurzaamheidsdoelstellingen.”

Het U.S. Cotton Trust Protocol bedient beide uiteinden van de katoenketen. Voor merken en retailers biedt de traceerbaarheidsoplossing van het programma de mogelijkheid om Amerikaans katoen, Protocol Cotton en nu ook US Regen Cotton te volgen tot aan het eindproduct. Telers krijgen toegang tot bruikbare, datagestuurde inzichten. Deze helpen bij het vergroten van de zichtbaarheid van hun ecologische voetafdruk, het verfijnen van landbouwpraktijken en het verbeteren van de operationele efficiëntie.

Het Trust Protocol heeft momenteel meer dan 2.800 leden, waaronder spinnerijen en fabrikanten, in 56 landen. Daarnaast zijn er meer dan 55 wereldwijde bedrijven en hun merken aangesloten, waaronder Ralph Lauren, PVH Corp., Walmart, Adidas, Under Armour, Levi’s, Carhartt en Gymshark.