Kwart detailhandelaren heeft voorraadoverschot, duurzaamheid mindere prioriteit door financiële problemen

Een kwart van de bedrijven in de detailhandel (24 procent) blijft met onverkochte voorraad zitten doordat er tijdens de coronacrisis teveel ingekocht is. Dat blijkt uit onderzoek van verzendplatform Wuunder, waarnaar Textilia verwijst.

Van de ruim vijfhonderd door Wuunder onderzochte bedrijven in de groot- en detailhandel bevindt 27 procent zich in een financieel uitdagende periode. Een op de twintig bedrijven (vijf procent) acht de kans reëel dat hun organisatie binnen een jaar failliet gaat. Het merendeel van de bedrijven is dan ook bezig met het besparen van kosten: tachtig procent geeft aan dat de uitgaven worden beperkt.

De financiële uitdagingen gaan ten koste van investeringen in duurzaamheid, zo blijkt. Bij dertig procent van de ondervraagde bedrijven heeft duurzaamheid nu minder prioriteit dan eerder.