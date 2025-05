Kwart aandeelhouders Next vraagt om meer transparantie over lonen

Aandeelhouders van Next hebben zich verzet tegen het bedrijf vanwege een vermeend gebrek aan transparantie op het gebied van lonen. Dit sentiment werd geuit tijdens de meest recente algemene vergadering van de Britse retailer, waarin ruim 26 procent van de aandeelhouders stemde voor een resolutie waarin werd opgeroepen tot openbaarmaking van de loonvormingsprincipes en -praktijken.

In een verklaring over de resultaten bevestigde Next dat de raad van bestuur het niet eens was met de resolutie, die was ingediend door aandeelhouder ShareAction. Toch ‘erkent het de waarde van het bieden van meer duidelijkheid over hoe lonen bij Next worden bepaald en beheerd’.

Het bedrijf vervolgde: “Het bedrijf heeft een lange traditie van transparantie en streeft ernaar aandeelhouders zinvol inzicht te bieden in de besluitvorming. Daarom verwelkomen we de suggestie en zullen we onze openbaarmaking over loonvormingsprincipes en -praktijken uitbreiden in ons volgende jaarverslag.”

ShareAction had de resolutie, gesteund door een groep institutionele aandeelhouders, voorafgaand aan de algemene vergadering ingediend, in de hoop dat Next zou onthullen hoeveel van de 40.000 medewerkers minder betaald kregen dan het werkelijke leefloon.

Next vroeg de aandeelhouders om tegen het voorstel te stemmen. In het meest recente jaarverslag gaf het bedrijf aan dat het niet nodig vindt om extra, speciale rapporten te maken naast de huidige rapportages. Volgens Next voldoen deze rapportages al aan alle wettelijke regels.

Het bedrijf zegt dat het winkelmedewerkers goed betaalt en waarschuwt dat het verhogen van lonen kan leiden tot hoge extra kosten. Daarom wil het bedrijf zelf kunnen bepalen wat de salarissen zijn, zonder dat een externe partij die beslissing neemt.

Ter informatie: het leefloon in het Verenigd Koninkrijk is vastgesteld op 12,60 pond per uur. Dit ligt hoger dan het wettelijke minimumloon, dat 12,21 pond per uur is voor volwassenen en 10 pond voor jongeren tussen 18 en 20 jaar. In Londen is het minimumloon zelfs 13,85 pond per uur, vanwege de hogere kosten van levensonderhoud.