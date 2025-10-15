Kwartaalomzet LVMH daalt vier procent door valutaschommelingen

LVMH, 's werelds grootste luxegroep, rapporteert dinsdag een omzetdaling van vier procent in het derde kwartaal naar 18,3 miljard euro (21 miljard dollar) als gevolg van valutaschommelingen.

De omzet daalde ten opzichte van het niveau van ruim 19 miljard euro in dezelfde periode van 2024, aldus het bedrijf in een verklaring.

In het derde kwartaal van 2025 was er echter een stijging van één procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden.

Van januari tot september dit jaar boekte de groep een omzet van 58 miljard euro. Dit is een daling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, voornamelijk door de belangrijke mode- en lederwarendivisie, met merken als Louis Vuitton en Dior.

Ook de verkoop van wijnen en sterke dranken, met merken als Moët en Hennessy, horloges en sieraden, en parfums en cosmetica daalde in die periode vergeleken met de eerste negen maanden van 2024.

Het bedrijf benadrukt dat het “goede veerkracht toonde en zijn krachtige innovatieve momentum behield, ondanks een verstoorde geopolitieke en economische omgeving”.

Voor het derde kwartaal van 2025 meldt de verklaring “een verbetering in alle bedrijfsonderdelen en alle regio's, met uitzondering van Europa”.

In Europa daalde de omzet uit toeristische uitgaven, beïnvloed door valutaschommelingen, die zwaarder wogen op het kwartaal dan eerder in het jaar.

LVMH meldt dat de vraag in Japan daalde, omdat 2024 deels werd gestimuleerd door hogere toeristische uitgaven als gevolg van een zwakkere yen.

De groep stelt dat de verkoop van cognac werd beïnvloed door handelsspanningen tussen Washington en Beijing.(AFP)