L Brands, Inc. verandert naam naar Bath & Body Works, Inc.

Bath & Body Works en Victoria’s Secret gaan per augustus echt uit elkaar. Victoria’s Secret wordt een onafhankelijk bedrijf onder de naam Victoria’s Secret & Co. en moederbedrijf L Brands, Inc. gaat verder als Bath & Body Works, Inc.

Onder Victoria’s Secret, Inc. vallen de merken Victoria’s Secret Lingerie, Pink en Victoria’s Secret Beauty, zo blijkt uit het persbericht van L Brands, Inc. Het nieuwe bedrijf zal op de beurs in New York verschijnen onder de afkorting VSCO.

De naamsverandering van L Brands, Inc. zorgt ervoor dat ook op de beurs de naam verandert. De aandelen van het bedrijf zijn niet langer te vinden onder de afkorting LB, maar onder BBWI.