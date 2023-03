La Redoute versterkt haar aanwezigheid op de Nederlandse markt

La Redoute, dat sinds 2019 aanwezig is op de Nieuw-Zeelandse markt, breidt haar activiteiten uit door een website en een app te lanceren. Dit is de eerste internationale website van het Franse e-commercebedrijf.

Nederland is een van de Europese landen die het meest getroffen is door de energiecrisis, met een inflatie van zeventien procent. Toch heeft La Redoute grote plannen voor de Nederlandse markt. Het bedrijf verwacht in 2026 een omzet van 26 miljoen euro te halen, een gemiddelde stijging van 30 procent per jaar.

In Nederland heeft 85 procent van de aankopen op de platforms van La Redoute betrekking op het ‘Home’-aanbod. De lancering van de website en de app richt zich op de ontwikkeling van de collecties AMPM en La Redoute Intérieurs.

In de jaren negentig vestigde La Redoute zich via het catalogusaanbod in Nederland, maar het experiment was geen succes. In juni 2019 probeerde het bedrijf het nog eens. La Redoute België was toen verantwoordelijk voor de ontwikkeling op de Nederlandse markt. Binnen twee jaar bereikt het bedrijf op de Nederlandse markt een jaaromzet van tien miljoen euro op de Nederlandse markt. Eind 2022 had La Redoute bijna 200.000 klanten in het land.