Laagterecord consumentenvertrouwen voor vierde keer dit jaar verbroken

Het consumentenvertrouwen is opnieuw op een dieptepunt terecht gekomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het vertrouwen ligt in augustus op min 54, drie punten lager dan in juli. Het is de vierde keer dit jaar dat het consumentenvertrouwen het laagterecord verbreekt.

Nog niet eerder, sinds de start van de meting van het consumentenvertrouwen in 1986, waren consumenten zo somber over de economie, zo meldt het CBS. De deelindicator economisch klimaat kwam uit op min 74. Ook de koopbereidheid kwam neer op het laagste niveau ooit met min 41.

Aan het begin van de coronacrisis, in mei 2020 bereikte het consumentenvertrouwen een laagtepunt van min 31. Dit was destijds echter nog geen historisch laagtepunt. In april van dit jaar werd echter pas voor de eerste keer sinds 2013 een historisch record verbroken toen het vertrouwen zakte naar min 48. Sindsdien is het vertrouwen alleen maar verder gezakt.