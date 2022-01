Laat je inspireren en koop FW22 collecties efficiënt in!

Nu er weer een mode inkoopseizoen ten einde loopt, en de eerste FW22 collecties al online beschikbaar zijn, is het moment aangebroken om terug te blikken op dit jaar, dat gekenmerkt wordt door het feit dat de industrie zich zichtbaar richting volledige digitalisering beweegt.

Elk modeseizoen brengt FashionUnited een unieke database van artikelen, collectievideo's, trendanalyses, interviews en andere content. In 2021 zijn duizenden originele artikelen, evenals honderden volledige modecollecties, beschikbaar gemaakt voor professionals over de hele wereld via FashionUnited's vernieuwde Trends-sectie . Elk artikel is volledig gratis gecreëerd, verzameld en gecommuniceerd, en helpt de e-commerce van mode efficiënter en transparanter te maken.