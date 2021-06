Laatste FNG-dochter Ellos verdubbelt winst in eerste kwartaal

De Ellos Group, de laatste nog staande dochter van FNG NV, heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar de winst weten te verdubbelen. De omzet van Ellos (Officiële naam FNG Nordic AB) steeg in het kwartaal met 29,6 procent zo blijkt uit het kwartaalverslag.

De omzet kwam door de stijging neer op 830,3 miljoen Zweedse Kronen, omgerekend 82 miljoen euro. Het aangepaste ebitda liet een verdubbeling zien naar 54,8 miljoen Zweedse Kronen, zo’n 5,4 miljoen euro.

FNG NV liet eerder al weten een mogelijke verkoop of beursgang van Ellos te overwegen. Eerder dit jaar werd nog een overeenkomst bereikt met Nordic Capital, de voormalige eigenaar van Ellos die het bedrijf aan FNG heeft verkocht. Nordic had nog een deel van de overnamesom tegoed en nu is overeengekomen dat FNG nog honderd miljoen euro moet betalen aan het bedrijf. Deze betaling gebeurt echter pas wanneer er een veilige en schuldvrije structuur is gevonden voor Ellos.