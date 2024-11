Laatste groene licht: EU plaatst ban op producten gemaakt onder dwangarbeid

De Europese Raad heeft de wet die een ban legt op producten gemaakt onder dwangarbeid aangenomen. Het was het laatste obstakel voordat de wet officieel was aangenomen binnen Europa.

Aanbieden en exporteren van dergelijke producten wordt nu dus aan banden gelegd binnen de EU. Echter zal het nog even duren voordat er gehandhaafd kan worden. Pas drie jaar nadat de wet van kracht wordt, zal deze van toepassing zijn, zo is te lezen in het bericht van de Europese Raad.

De Europese Commissie, een ander instituut binnen de Europese Unie, zal een database aanleggen voor gebieden en producten waarbij het risico op dwangarbeid hoog is. Toegewezen organisaties kunnen onderzoeken instellen naar mogelijke dwangarbeid. Deze organisaties krijgen ook de mogelijkheid om bepaalde producten te bannen van de EU-markt. Ongeacht of de organisatie een nationale organisatie is van een van de EU-lidstaten zal de ban dan in de gehele EU geïmplementeerd worden.

Bedrijven die dus producten maken onder dwangarbeid lopen dus het risico dat hun product van de gehele EU-markt wordt geweerd. In de mode-industrie wordt katoen uit de Xinjiang-regio vaak in verband gebracht met dwangarbeid. Bij producten die uit deze regio komen is de kans groot dat deze onder dwangarbeid worden gemaakt. De Oeigoerse minderheid die hier woont wordt al lange tijd onderdrukt en uit diverse onderzoeken blijkt dat deze minderheid gedwongen te werk wordt gesteld in fabrieken of kampen. De Xinjiang-regio produceert veel katoen en kleding.