Laatste horde genomen: ‘Anti-wegkijkwet’ komt er

De Europese Raad heeft ook de ‘anti-wegkijkwet’ goedgekeurd. Het is de laatste horde die nodig was om de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) in te voeren. De wet wordt in de volksmond ook wel de ‘anti-wegkijkwet’ genoemd.

Met de komst van de CSDDD worden bedrijven van een bepaalde schaal verplicht hun productieketen te onderzoeken. Komen bij deze onderzoeken misstanden boven water, dan moeten deze aangepakt worden. Door de wet worden de bedrijven niet alleen verantwoordelijk voor de fabrieken die ze zelf in handen hebben, maar ook de activiteiten van dochterondernemingen en de partners waarmee zij werken.

De wet wordt stapsgewijs ingevoerd. Binnen drie jaar zal de wet gelden voor bedrijven met ruim 5.000 medewerkers en een omzet van 1,5 miljard. Een jaar later volgen de bedrijven met 3.000 medewerkers en 900 miljoen euro aan omzet en weer een jaar later de bedrijven met 1.000 medewerkers en een omzet van 450 miljoen euro.

Het was enige tijd onzeker of de CSDDD er zou komen. In maart zetten EU-lidstaten Duitsland, Italië en Frankrijk druk op een mogelijk akkoord. Zij onthielden zich van stemming, waardoor er niet genoeg stemmen voor de wet kwamen. Uiteindelijk werd na aanpassing van de wet toch nog een voorlopig akkoord bereikt. In het eerdere voorstel had de wet op meer bedrijven effect, want bedrijven met 500 medewerkers en een omzet van 150 miljoen euro moesten zich al aan de regels houden.