Labfresh kondigt nieuwe aandelenronde en lancering damescollectie aan

Labfresh heeft grootse plannen voor 2025. Het Nederlandse modemerk wil volgend jaar een nieuwe aandelenronde uitgeven en een damescollectie lanceren, zo maakt Labfresh bekend in een eindejaarsbericht.

Het Nederlandse modemerk wil verder groeien en heeft daarvoor een nieuwe aandelenronde in gedachte. Het is niet de eerste keer dat Labfresh voor een aandelenronde kiest, het merk deed dat ook in 2023. Labfresh verkocht toen 26 procent van het bedrijf aan 828 klanten. Geïnteresseerden kunnen zich alvast aanmelden via een wachtlijst.

Naast de aandelenronde wordt ook de lancering van de damescollectie aangekondigd. Het gaat om een capsulecollectie, zo is af te leiden van de website. Labfresh is momenteel op zoek naar ‘testers’ om prototypes te dragen. Geïnteresseerde ‘testers’ kunnen zich via de website aanmelden. Zij krijgen een prototype voor een ‘speciale prijs’ in ruil voor feedback. Een datum voor de lancering van de capsulecollectie is nog niet bekend.

Labfresh staat bekend om de geur- en vuilfafstotende kleding. Alles begon ooit met een wit overhemd voor mannen, maar inmiddels heeft het merk al verschillende collecties in het assortiment.