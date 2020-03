Lacoste en The Kooples-eigenaar verandert naam naar MF Brands Group

Maus Frères International gaat vanaf nu verder als MF Brands Group. Dit meldt de groep, die eigenaar is van onder andere The Kooples en Lacoste, in een persbericht. “Het reflecteert de nieuwe identiteit, de nieuwe organisatie en de resultaten van 2019,” aldus het bericht.

“De verandering binnen onze identiteit is een logische en noodzakelijke uitkomst van onze ontwikkeling de afgelopen jaren,” aldus CEO van MF Brands Group, Thierry Guilbert in het persbericht. “Het gaat verder dan een simpele naamsverandering. MF Brands Group reflecteert onze nieuwe organisatie - meer coherent, geïntegreerd en internationaal - waardoor het de diverse merken van de groep beter van dienst is bij hun ontwikkeling.” MF Brands Group is de eigenaar van Lacoste, Gant, Aigle, Technifibre en The Kooples.

“Ondersteunt door deze nieuwe identiteit en organisatie, blijven we doorgaan en versnellen we onze initiatieven om de potentie van onze merken op een internationale schaal te realiseren. We blijven ook onze ontwikkeling voortzetten met de ambitie om een grote speler in het premium brand segment te worden,” aldus Guibert in het persbericht.

Beeld: Lacoste AW20 via Lacoste