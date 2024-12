Lacoste sluit licentieovereenkomst voor kinderkleding

Sportkledingmerk Lacoste heeft een partner gevonden voor de licentie van de kinderkledingcategorie binnen haar ‘Crocodile merk’. Het in New York gevestigde Haddad Brands zal de rol op zich nemen van het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van alle kleding- en accessoirelijnen voor kinderen van Lacoste.

De twee hebben een vijfjarig contract getekend voor producten in zowel de VS als wereldwijd, waarbij de eerste collectie voor herfst 2025 naar verwachting vanaf half juli verkrijgbaar zal zijn in de boutiques.

In een persbericht zei Thierry Guibert, CEO van Lacoste, dat Haddad Brands "onmiskenbare expertise en knowhow in licenties voor kindermode" heeft getoond, wat een belangrijke troef is voor de verdere ontwikkeling van de categorie.

Zijn verklaring vervolgde: "Deze strategische alliantie stelt ons in staat onze aanwezigheid in het segment te versterken. We kijken ernaar uit om hand in hand te gaan werken en onze fans, vanaf jonge leeftijd, silhouetten te blijven bieden die trouw blijven aan onze waarden en ons unieke DNA."

In zijn eigen verklaring zei Jack Haddad, voorzitter van Haddad Brands, dat het bedrijf "vereerd, nederig en trots" is om samen te werken met Lacoste en haar team.

"De samenwerking met zo'n prestigieus huis als Lacoste toont een echte opwaardering in onze merkenportfolio. In combinatie met ons ongelooflijke team geeft onze naadloze samenwerking ons veel vertrouwen dat de Lacoste kinderproducten wereldwijd zullen blijven resoneren bij consumenten," voegde Haddad eraan toe.