'Lacoste streeft naar 4 miljard euro omzet met agressieve inzet op Amerikaanse markt'

Het Franse sportkledingmerk Lacoste zet naar verluidt "agressief" in op de Amerikaanse markt, aangezien CEO Thierry Guibert een verhoging van de jaaromzet naar vier miljard euro nastreeft.

Samenvatting Lacoste wil zijn omzet in de VS verdubbelen tot 800 miljoen euro door nieuwe winkels en shop-in-shops.

Het bedrijf streeft naar een totale jaaromzet van vier miljard euro, met een groeipercentage van 5 tot 10 procent.

Naast kleding exploreert Lacoste mogelijkheden in de hospitality sector, bijvoorbeeld met een Hotel Lacoste.

In een interview met de Financial Times deelt Guibert dat hij een doel heeft gesteld om de omzet van Lacoste in de VS te verdubbelen van 400 miljoen euro. Om dit te bereiken, is het bedrijf van plan nieuwe winkels te openen, waaronder een op Fifth Avenue in New York, en shop-in-shops te lanceren bij verschillende grote retailers.

In gesprek met de publicatie merkt Guibert op: "De VS is 's werelds grootste markt voor sportkleding en sneakers, dus hebben we daar de komende jaren een zeer agressieve strategie. Daar komt nog bij dat tennis en golf – waarin we een sterke legitimiteit hebben – weer erg trendy worden in de VS."

Vorig jaar, toen Lacoste in een fase van het testen van retailmarkten zat, noteerde het bedrijf een omzetstijging van 8 procent tot ongeveer drie miljard euro. Guibert denkt dat het een groeitempo van 5 tot 10 procent kan aanhouden, "afhankelijk van de marktomstandigheden", wat het bedrijf in de komende jaren tot de vier miljard euro zou kunnen brengen.

Naast het herwinnen van de controle over licenties voor schoenen, lederwaren en ondergoed, ziet Guibert ook kansen binnen de hospitalitybranche, aangezien consumenten de voorkeur lijken te geven aan ervaringen boven fysieke goederen. Hij voegt eraan toe: "In de toekomst zie ik een Hotel Lacoste voor me, gericht op sport en welzijn. Ik denk dat dat iets is waar we echt veel potentieel hebben."