Lager 157 verhoogt jaaromzet met een kwart

De Zweedse modewinkel Lager 157 groeit ook in het boekjaar 2025 sterk. Dit is mede te danken aan de uitbreiding in Duitsland.

Volgens een maandag gepubliceerd bericht behaalt Lager 157 in het afgelopen jaar een geconsolideerde omzet van 4,37 miljard Zweedse kroon (385 miljoen euro). Dit is een stijging van 25 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Duitse dochteronderneming Lager 157 GmbH ontwikkelt zich nog dynamischer. De omzet stijgt van 8,5 naar 71,2 miljoen Zweedse kroon, wat de ‘sterkste groei binnen de groep’ is. Eind 2024 opende het bedrijf zijn eerste winkel in Bremen. Na de recente opening in Hanau vorige week, heeft het bedrijf nu vijf vestigingen in Duitsland. De volgende stap is al gepland: op 20 augustus opent in Essen de tot nu toe grootste Duitse winkel.

Ook de winst van de modewinkel is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen. Het bedrijfsresultaat, dat in 2024 456 miljoen Zweedse kroon bedroeg, stijgt dankzij de omzetgroei en een hogere operationele marge naar 768 miljoen Zweedse kroon. Onder de streep staat een nettowinst van 618 miljoen Zweedse kroon (54 miljoen euro), na een overschot van 379 miljoen Zweedse kroon in het voorgaande jaar.