Lalotti maakt winkelstraat debuut met flagshipstore in Knokke: Vijf vragen aan eigenaresse Joëlle Goethals

Belgisch modemerk Lalotti, dat met 105 verkooppunten stevig is verankerd op de Belgische en Nederlandse markt, opent voor het eerst een eigen winkel. Na tien jaar actief te zijn in wholesale, maakt het label de sprong naar directe retail met een flagshipstore in Knokke. De winkel moet niet alleen het merk versterken, maar ook de volledige collectie onder één dak samenbrengen. Wat betekent deze nieuwe stap voor Lalotti? Hoe kijkt het merk naar de toekomst? FashionUnited stelt eigenaresse Joëlle Goethals (24) vijf vragen.

Na tien jaar actief te zijn in wholesale, waarom opent Lalotti nu een eigen winkel?

“We hebben jarenlang hard gewerkt om een sterk B2B-landschap op te bouwen, met altijd oog op de toekomst. Daardoor hebben we ruimte gecreëerd om te groeien met onze verkooppunten. In de laatste jaren hebben we echter gekozen voor een klantenstop in bepaalde regio’s in België. Dit betekent dat er geen nieuwe verkooppunten meer worden toegevoegd.”

“Nu voelen we dat de eindconsument meer behoefte heeft aan een directe connectie met ons merk. We willen exclusieve distributie en de juiste selectie van verkoopkanalen behouden, maar de winkel biedt ons de kans om de band met onze klanten verder te versterken.”

Hoe moet de winkel bijdragen aan Lalotti’s succes?

“De winkel is een verlengstuk van de visie van Lalotti. We willen niet alleen producten verkopen, maar ook de sfeer en identiteit van het merk naar voren brengen. Dit is iets wat via B2B-kanalen moeilijker te bereiken is. De winkel moet de essentie van Lalotti vertegenwoordigen, een plek waar de klant de ervaring van het merk volledig kan ondergaan en zich kan identificeren met de stijl en waarden die we uitdragen. Het is een belangrijk onderdeel van het versterken van onze merkidentiteit.”

Waarom is de keuze gevallen op Knokke voor de eerste winkel?

“Als West-Vlaams bedrijf was Knokke voor ons de meest logische keuze. De kust heeft een heel specifieke sfeer waar ontspanning en shoppen hand in hand gaan. Het past perfect bij Lalotti. Het is de ideale locatie om de eerste fysieke winkel te openen en onze identiteit verder uit te dragen.”

Waar staat Lalotti nu?

“Lalotti staat precies waar we willen staan. We hebben ons bewezen als een snel groeiend en stabiel merk, zelfs in het vaak onzekere modeklimaat. Hoewel we misschien soms een stille speler zijn geweest, zijn we altijd sterk en consistent gebleven. Onze focus ligt niet alleen op het creëren van modieuze kleding, maar ook op het bouwen van een merk dat betrouwbaar en authentiek is. We hebben onze koers duidelijk gezet en kijken uit naar de toekomst.”

Welke plannen staan er nog meer op Lalotti’s agenda?

“In de komende tijd willen we vooral onze merkidentiteit verder versterken en verankeren. We merken dat consumenten steeds vaker op zoek zijn naar merken met een duidelijke en krachtige identiteit waar ze zich mee kunnen identificeren. De focus voor de toekomst ligt dan ook op groei, met een sterke nadruk op internationale expansie. In onze thuismarkt willen we onze positie verder consolideren en de relatie met onze bestaande klanten versterken. We willen niet alleen een product aanbieden, maar een merk neerzetten dat een complete beleving biedt – waarbij alles, van logistiek tot marketing, naadloos op elkaar aansluit. Het is een ambitieuze uitdaging, maar we geloven dat we die succesvol kunnen aangaan.”