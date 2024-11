Langste Singles’ Day-periode van Alibaba zorgt voor ‘robuuste groei’

China’s jaarlijkse koopjesfestijn ‘Singles’ Day liep op maandag middernacht ten einde. Het fenomeen waarbij hoge kortingen worden gegeven, werd in 2009 gelanceerd door de Chinese techgigant Alibaba. Het bedrijf deelt geen concrete omzetcijfers meer, maar zegt wel een ‘robuuste groei’ te noteren in de bruto verkoopwaarde, zo blijkt uit een statement.

Hoewel Singles’ Day van origine wordt gehouden op 11 november - ook wel 11/11 genoemd - breidde Alibaba (en haar concurrenten) het koopjesfestijn uit naar meerdere dagen. Zo liep de campagneperiode in 2021 van 1 tot en met 11 november. Twee jaar later werd dit vervroegd naar ‘eind oktober’ en dit jaar startte Singles’ Day al op 14 oktober. Dit markeert de langste Singles’ Day-periode ooit.

Tijdens de zestiende editie van Singles’ Day worden diverse records verbroken op de platformen van Alibaba. Zo overschrijden 589 merken de omzetgrens van 100 miljoen yuan (13 miljoen euro), terwijl dat vorig jaar 402 merken waren. Zo’n 45 merken weten de omzetgrens van één miljard yuan (130 miljoen euro) in bruto verkoopwaarde voorbij te gaan. Sportmodemerk Nike is één van die 45 merken. Alibaba schrijft dat de resultaten zijn vergeleken met ‘dezelfde periode van vorig jaar’, maar of de resultaten worden vergeleken met de gehele campagneperiode of een deel van deze periode, is onduidelijk.

Over het algemeen overtreffen 66 kledingmerken, 79 beautymerken en 34 sport- en outdoormerken de omzetgrens van 100 miljoen yuan (13 miljoen euro) in bruto verkoopwaarde, zo blijkt uit de beschikbare cijfers.

Alibaba houdt langste Singles’ Day-periode ooit, aantal actieve kopers groeit

Ook het aantal actieve kopers zat dit jaar in de lift: Alibaba ziet het aantal klanten dat een bestelling heeft geplaatst met 50 procent toenemen, ten opzichte van vorig jaar.

De Singles’ Day-resultaten worden gezien als een graadmeter voor het consumentenvertrouwen. Bo Lui, vicevoorzitter van Alibaba Group en voorzitter van Tmall, deelt in het statement blij te zijn om te zien dat de 88 VIP-leden, klanten die de grootste koopkracht hebben op het platform, als een belangrijke groeimotor dienden voor merken. “Het enthousiasme van de jongere generatie consumenten was ook zeer bemoedigend. Deze successen versterken onze toewijding om voortdurend te investeren in de gebruikerservaring en we blijven vertrouwen in het leveren van duurzame groei voor merken en winkeliers op de lange termijn.”

Singles’ Day is de laatste jaren ook overgewaaid naar Europa. Hoewel diverse modemerken, waaronder G-Star, Monki en Hunkemöller deelnamen aan het fenomeen, blijven Black Friday en Cyber Monday het meest populair.