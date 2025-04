Lanvin Group zakt in 2024 dieper in de rode cijfers

Het Chinese modeconcern Lanvin Group Holdings Limited kampte in het boekjaar 2024 met aanzienlijke omzetdalingen en een aanzienlijk hoger verlies. Dat blijkt uit het actuele jaarverslag dat het moederbedrijf van de merken Lanvin, Wolford, St. John, Sergio Rossi en Caruso woensdag presenteerde.

"2024 was een overgangsjaar voor de Lanvin Group", aldus voorzitter Zhen Huang in een verklaring. "Hoewel de marktomstandigheden uitdagend waren, hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt met het versterken van onze merken, het optimaliseren van onze activiteiten en het leggen van de basis voor toekomstige groei." Gezien de talrijke personeels- en organisatiehervormingen sprak hij zijn ‘vertrouwen’ uit dat de groep in staat zou zijn te reageren op de huidige veranderingen op de wereldwijde markt voor luxe goederen en ‘waarde op de lange termijn’ te creëren.

Het concern had al eerder een omzetdaling van 23 procent gemeld

Lanvin Group bevestigt nu in wezen de reeds in februari gepubliceerde voorlopige omzetcijfers. Volgens de definitieve resultaten behaalde de groepsomzet vorig jaar een hoogte van 328,6 miljoen euro. Dat komt overeen met een daling van 23 procent ten opzichte van 2023. De ondernemingsgroep verklaarde de neerwaartse trend met “macro-economische tegenwind, veranderingen in het consumentengedrag en strategische maatregelen”.

Oorzaak van de duidelijke omzetdaling waren aanzienlijke verliezen bij de merken Wolford (min 30 procent), Lanvin (min 26 procent) en Sergio Rossi (min 30 procent). Ook de opbrengsten van de labels St. John (min 12 procent) en Caruso (min 7 procent) bleven duidelijk onder het niveau van het voorgaande jaar.

Het nettoverlies stijgt met 29 procent

Naast de omzetdaling droeg een lagere brutomarge ertoe bij dat het voor bijzondere effecten gecorrigeerde verlies voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA), dat in het voorgaande jaar 64,2 miljoen euro bedroeg, steeg tot 92,3 miljoen euro. Het gerapporteerde nettoverlies steeg met 29 procent van 146,3 miljoen euro naar 189,3 miljoen euro.