Lanvin Group noteert minimale omzetgroei in het jaar 2023

De Lanvin Group weet zijn omzet minimaal te groeien in financieel jaar 2023. Het bedrijf noteert een plus van één procent, zo blijkt uit de voorlopige jaarresultaten. De omzet komt hierdoor neer op 428,6 miljoen euro.

Lanvin Group is niet alleen eigenaar van modehuis Lanvin, maar ook van de merken Wolford, Sergio Rossi, St. John en Caruso. Van deze merken levert Wolford het meeste geld op: 126,9 miljoen euro. Wolford wordt gevolgd door het vlaggenschip dat 111,7 miljoen euro binnenhaalt. Waar Wolford een groei van één procent noteert, schrijft het vlaggenschip een omzetdaling van 7 procent op.

Wat de andere merken betreft, wordt bij St. John en Caruso een groei van 5 en 30 procent genoteerd. Sergio Rossi laat zijn omzet met 4 procent zakken.

Geografisch gezien groeide Lanvin Group de omzet in Noord-Amerika licht, maar behaalde het in Europa, het Midden-Oosten en Afrika een lichte daling. In de Pacific-Aziatische markt groeide het bedrijf de omzet met 8 procent.

“2023 was een jaar vol macro-economische tegenwind en wereldwijd uitdagingen (...)”, meldt Eric Chan, Chief Executive Officer van Lanvin Group. “Door de verzwakking om de tweede helft van het jaar bevond de luxe mode-industrie zich in een positie waarin zij zich lange tijd niet heeft bevonden. Daarom ben ik blij te kunnen melden dat Lanvin Group zijn groei voor het jaar heeft kunnen handhaven; en ik heb vertrouwen in het vermogen van ons management om verder te bouwen op de basis die we hebben gelegd op weg naar winstgevendheid.”