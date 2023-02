Lanvin Group overtreft verwachtingen met resultaten in financieel jaar 2022

Lanvin Group behaalt een omzet van 425 miljoen euro in financieel jaar 2022. Daarmee boekt de modegroep een omzetgroei van 38 procent tegenover boekjaar 2021 en overtreft daarmee zijn verwachtingen.

Alle merken in het Lanvin Group-portfolio schrijven een enorme omzetgroei in de boeken voor financieel jaar 2022. Vooral schoenenmerk Sergio Rossi groeit hard: 116 procent. Dat is niet gek, want het schoenenmerk werd in juni 2021 overgenomen door het bedrijf.

Ook Lavin deed het dit jaar behoorlijk goed en noteert een omzet die 67 procent boven het niveau van een jaar eerder ligt. De omzetgroei is toe te schrijven aan het vlaggenschip en aan een toename in de wholesale-stroom. Daar groeide de omzet met 145 procent. De toenemende belangstelling is vooral te zien binnen de accessoiredivisie. De direct-to-consumer-stroom ziet tevens een groei van 39 procent dankzij prijsverhogingen en de digitale strategie.

Wolford dient nog steeds als grootste inkomstenbron en noteert een omzet van 126,6 miljoen euro. Naast Sergio Rossi, Lanvin en Wolford heeft de modegroep ook nog de merken Caruso en St. John Knits in het portfolio.

“Afgelopen boekjaar was spannend voor Lanvin Group. We blijven de erfenis en het nalatenschap van onze iconische merken behouden en ons tegelijkertijd aanpassen aan de toekomst. We blijven samenwerkingen tussen merken stimuleren om de waarde van ons unieke platform te laten groeien”, aldus Joann Cheng, chairman en CEO bij Lanvin Group.