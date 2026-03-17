Lanvin Group rapporteert omzetdaling van 17,6 procent in 2025

De Chinese luxemodegroep Lanvin Group, met een portfolio bestaande uit Lanvin, Wolford, Sergio Rossi en St. John, heeft de voorlopige omzetcijfers voor het volledige jaar 2025 bekendgemaakt. De resultaten weerspiegelen een uitdagende periode voor de wereldwijde luxesector, gekenmerkt door een afzwakkende consumentenvraag en aanzienlijke interne herstructurering.

Exclusief de recent afgestoten Caruso-activiteiten bedraagt de omzet uit voortgezette activiteiten 240,50 miljoen euro (277 miljoen dollar). Dit is een daling van 17,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het management wijt de daling aan aanhoudende marktvolatiliteit en de uitvoering van strategische initiatieven gericht op langetermijn merkpositionering boven kortetermijn volume.

Portfolioprestaties en creatieve vernieuwing

Het boekjaar 2025 stond in het teken van operationele verfijningen binnen de vier kernhuizen van de groep. Het Franse couturehuis Lanvin startte een creatieve transitie onder artistiek directeur Peter Copping. Volgens de groep ontving Coppings debuutcollectie positieve feedback uit de industrie, wat zich vertaalt in bemoedigend ordermomentum binnen de dameskledingcategorie. Het bedrijf maakte ook de benoeming van Barbara Werschine tot adjunct-directeur van Lanvin bekend.

De Oostenrijkse skinwear-specialist Wolford benoemde Marco Pozzo tot directeur en zag een stabilisatie in operationele prestaties door verbeterde productie- en logistieke omstandigheden. Het merk rapporteerde vooruitgang in zowel e-commerce als wholesalekanalen. Ondertussen toonde het Amerikaanse luxehuis St. John veerkracht binnen de Noord-Amerikaanse markt, ondersteund door een loyale klantenbasis. Het merk benoemde onlangs Mandy West tot nieuwe directeur.

Het Italiaanse schoenenlabel Sergio Rossi zette de verschuiving naar een asset-light bedrijfsmodel voort. Deze transitie omvatte aanpassingen aan productiestructuren voor meer flexibiliteit in de toeleveringsketen.

Regionale dynamiek en vooruitzichten voor 2026

De prestaties varieerden aanzienlijk per regio gedurende 2025. Noord-Amerika bleef de meest stabiele regio voor de groep, terwijl Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en Groot-China moeilijkere omstandigheden kenden. Deze markten ondervonden impact van voorzichtige inkooppatronen van wholesalepartners en veranderende consumentenbestedingsgewoonten.

Met het oog op 2026 verwacht Lanvin Group het huidige transformatieprogramma grotendeels af te ronden. De strategie voor het komende jaar richt zich op het verdiepen van merkpresentie in thuismarkten, terwijl verdere kleinschalige initiatieven en strategische partnerschappen worden verkend. De groep streeft ernaar de creatieve vernieuwing van haar merken en een gestroomlijnde operationele structuur te benutten om het veranderende luxelandschap te navigeren.