Lanvin Group rapporteert omzetdaling van 22 procent door vertraging in de markt

Lanvin Group heeft de niet-gecontroleerde resultaten voor de eerste helft van 2025 bekendgemaakt. De omzet is met 22 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, naar 133 miljoen euro. De groep, met merken als Lanvin, Wolford en St. John, wijt de daling aan een algemene vertraging van de luxemarkt, terughoudende consumentenbestedingen in Groot-China en een lagere vraag vanuit de groothandel in EMEA.

Ondanks deze uitdagingen zag de Groep tekenen van herstel in het tweede kwartaal, ondersteund door strikte kostenbeheersing en operationele efficiëntie. De brutowinst bedroeg 72 miljoen euro, met een marge van 54 procent, dankzij beheerd voorraadbeheer en kostenbesparingen.

Zhen Huang, voorzitter van Lanvin Group, benadrukte de strategische focus van het bedrijf op de lange termijn in een uitdagende markt. Hij merkte op dat nieuw creatief leiderschap en productinnovatie de Groep in staat stellen om te profiteren van toekomstige kansen zodra de marktomstandigheden verbeteren.

Andy Lew, de onlangs aangestelde executive president, sloot zich hierbij aan. Hij verklaarde dat de eerste helft gewijd was aan operationele discipline en het leggen van de basis voor toekomstige groei. Hij verwacht in de tweede helft van het jaar merkmomentum op te bouwen door een frisse creatieve richting, gerichte marketing en verfijnde kanaalstrategieën.

Omzetdaling voor merkenportfolio Lanvin Group

Een overzicht per merk laat gemengde resultaten zien. De omzet van Lanvin daalde met 42 procent, omdat groothandelsklanten wachtten op de eerste collectie van de nieuwe artistiek directeur Peter Copping. Wolford zag een omzetdaling van 23 procent, beïnvloed door aanhoudende logistieke problemen uit het voorgaande jaar, hoewel de groothandel met 14 procent groeide. De omzet van Sergio Rossi daalde met 25 procent, terwijl klanten wachtten op de debuutcollectie van Paul Andrew.

Zowel Lanvin als Sergio Rossi lieten echter een veelbelovende kwartaal-op-kwartaal-stijging zien in hun retail- en e-commercesegmenten. St. John bleek een veerkrachtige speler, met een nagenoeg vlakke omzet en een groei van 4 procent in de Noord-Amerikaanse kernmarkt. De omzet van Caruso daalde met 11 procent als gevolg van een tijdelijke vertraging in de Maisons-activiteiten.

Lanvin Group verwacht aanhoudende marktuitdagingen in tweede helft 2025

De financiële rapporten van de Groep lieten ook een negatieve aangepaste EBITDA van 52 miljoen euro zien, als gevolg van een lagere brutowinst. Het bedrijf blijft echter investeren in creatieve initiatieven en merkwaarde, waarvan zij geloven dat deze het concurrentievermogen en de winstgevendheid zullen verbeteren zodra de markt stabiliseert.

Vooruitkijkend verwacht de Groep dat de marktuitdagingen in de tweede helft van 2025 zullen aanhouden, maar blijft gefocust op haar strategische initiatieven, waaronder het optimaliseren van de retailvoetafdruk, het verbeteren van de operationele efficiëntie en het versterken van de merkidentiteit door middel van nieuwe collecties en marketingcampagnes.