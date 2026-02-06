Lanvin Group verkoopt Caruso aan MondeVita Italy

Italiaans bedrijf Raffaele Caruso spa kondigt vandaag de afronding aan van een eigendomsoverdracht. De vorige aandeelhouder, Lanvin Group, draagt het eigendom over aan MondeVita Italy srl. Dit bedrijf is onderdeel van Mondevo Group, een internationale investeringsgroep met steun van particuliere investeerders met een langetermijnvisie.

Mondevo Group is opgericht door Hussam Otaibi, oprichter en voorzitter, en Fabio Brambilla, medeoprichter en CEO.

Marco Angeloni blijft aan als CEO en wordt tevens minderheidsaandeelhouder van het bedrijf. Dit 'versterkt zijn langetermijnengagement voor de ontwikkeling van Caruso', aldus de verklaring.

“Ik ben zeer verheugd deze transactie aan te kondigen. Het bevestigt de weg die Caruso door de jaren heen heeft ingeslagen en weerspiegelt een gedeelde passie voor de Italiaanse cultuur, levensstijl en ambachtelijk vakmanschap. Ook de kenmerkende identiteit die het merk in de loop der tijd heeft opgebouwd, wordt hiermee bevestigd. Deze transactie versterkt de fundamenten van Caruso en zijn diepgewortelde Italiaanse DNA verder”, aldus Marco Angeloni.

Het huidige managementteam blijft aan en Max Kibardin zet zijn rol als creatief directeur van het merk Caruso voort. Caruso, opgericht in 1964 in Soragna, Emilia-Romagna, is een Italiaans bedrijf gespecialiseerd in kleermakerij. Het staat bekend als een langetermijn industriële partner voor diverse modehuizen en als eigenaar van het merk Caruso. Het merk wordt internationaal gedistribueerd via een selectief netwerk van de beste high-end multibrandwinkels.

Marco Angeloni Credits: Caruso

Vandaag de dag heeft Caruso meer dan 450 medewerkers en een jaaromzet van ongeveer 35 miljoen euro.

“De transactie is een eigendomsoverdracht met als doel het bedrijf te voorzien van de middelen en een langetermijneigendomsstructuur. Dit is nodig om het reeds ingezette groeipad te ondersteunen, zowel in de industriële activiteiten als in de ontwikkeling van het merk Caruso. Dit alles gebeurt met volledige continuïteit van management, strategie en operaties”, legt het management uit.

Met de nieuwe eigendomsstructuur krijgt het bedrijf nieuwe kansen om het merk Caruso selectief te ondersteunen en te ontwikkelen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het sterke commerciële momentum van de afgelopen jaren. “Tegelijkertijd blijft het bedrijf opereren als een betrouwbare, langdurige productiepartner voor grote internationale modehuizen, waarmee het zijn rol binnen de wereldwijde toeleveringsketen van high-end mode behoudt”, voegt het management toe.

De productielocatie in Soragna blijft het hart van de bedrijfsactiviteiten.