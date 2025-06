Lascana verhoogt jaaromzet met vier procent

Modemerk Lascana heeft zijn groei voortgezet in het boekjaar 2024/25. Voor het tiende jaar op rij zag het bedrijf, onderdeel van de Hamburgse handels- en dienstverleningsgroep Otto Group, zijn omzet stijgen.

De merk-omzet bereikte in het afgelopen boekjaar 551 miljoen euro. Dit is een stijging van vier procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Ongeveer 85 procent van de totale omzet was afkomstig van de online business, die met vijf procent groeide.

Lascana mikt op elfde omzetrecord op rij

De sterkste productgroep was mode en strandkleding. De omzet in deze categorie groeide met vier procent tot 177 miljoen euro. De badmode-omzet kwam uit op 164 miljoen euro (plus één procent), terwijl de lingerie-omzet met zes procent steeg tot 148 miljoen euro.

Het bedrijf is "optimistisch" over het lopende boekjaar, vooral dankzij de "goede omzet" in het eerste kwartaal. "Natuurlijk is ons bedrijf, dat door ons grote marktaandeel in bad- en strandkleding erg zomer-afhankelijk is, sterk afhankelijk van het weer", aldus Lascana-oprichter Jens Fehnders. "Als we weer een goede en warme zomer hebben en onze herfst- en wintercollectie net zo goed wordt ontvangen, zijn we ervan overtuigd dat we ook in het elfde jaar op rij een omzetrecord zullen neerzetten."