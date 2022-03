‘Launchmetrics nieuwe eigenaar van concurrent DMR Group’

Launchmetrics, een groot data-onderzoeksbureau binnen de modesector, heeft mediabedrijf DMR Group overgenomen. Dat bevestigt Michael Jais, CEO van Launchmetrics, tegenover WWD. De overnameprijs werd niet onthuld.

Met de overname krijgt Launchmetrics er volgens WWD veel klanten bij. Daarmee gaat de omzet van het bedrijf omhoog. Ook ziet Launchmetrics mogelijkheden om de eigen producten en diensten te verbeteren door voort te bouwen op de gecombineerde krachten van DMR en Launchmetrics, in plaats van tegenover elkaar te blijven staan.

DMR Group was een belangrijke concurrent van Launchmetrics. Beide bedrijven leveren data en tools die inzicht kunnen bieden in de impact van communicatiestrategieën van merken. De DMR Group heeft jarenlange ervaring met traditionele media, Launchmetrics is meer gespecialiseerd in sociale media. Zo ontwikkelde het een algoritme om de impact van social mediaberichten of personen te meten, ook wel bekend als de Media Impact Value.

“We vinden het belangrijk om ​​een oplossing te kunnen bieden waarmee we aan alle behoeften van onze klanten kunnen voldoen", aldus Jais in het WWD-artikel. “In plaats van het tegen DMR op te nemen, richten we ons op de toekomst. Dat maakt snellere groei mogelijk.” Voor Enzo di Sarli, president en oprichter van de DMR Group, is de overname een manier om zijn ‘nalatenschap te verzekeren’, zowel tegenover klanten als het personeel van de DMR Group.

Dat Launchmetrics zo wil groeien, heeft er onder meer mee te maken dat het graag de beurs op wil, zo verklaarde Jais tegenover WWD. Daarvoor moet de omzet de komende jaren oplopen tot honderd miljoen dollar (ongeveer 90 miljoen euro). Jais zei tegen WWD dat Launchmetrics voor het eind van boekjaar 2022 een omzet van ruim vijftig miljoen dollar (45 miljoen euro) verwacht.