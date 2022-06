Lazamani wordt overgenomen door Hooijer Footwear Group

Het in 1988 opgerichte schoenenmerk Lazamani wordt per 9 juni overgenomen door Hooijer Footwear Group, zo is te lezen in een persbericht.

Enige tijd na het overlijden van voormalig eigenaar Franco Jansen begon mede-eigenaar Miranda Schreiner na na te denken over opvolging. Ze nam een jaar geleden contact op met Hilko Hooijer, de CEO van Hooijer Footwear Group. Schreiner wilde de status die het merk heeft behouden het liefst nog verder uitbouwen. “Hooijer beschikt over de logistieke en de marketingtechnische middelen en mogelijkheden om die gewenste groei te creëren", meldt Schreiner in het persbericht.

De van leer gemaakte slippers, sandalen en laarzen van Lazamani zitten ‘altijd vol details en ontwerpgrapjes’, waardoor Lazamani is uitgegroeid tot een opvallend merk met duidelijke merkwaarden, zo meldt het persbericht.

Lazamani team gaat zelfstandig verder onder de vleugels van Hooijer

Voormalig eigenaar van Lazamani Schreiner vertelt: “Betrouwbaarheid is enorm belangrijk voor een merk. Zowel de gebruikers als de retail moeten weten wat ze aan je hebben en op je kunnen rekenen. Leveringsproblemen bijvoorbeeld, die kennen we niet.” Het huidige Lazamani-team gaat nu autonoom verder onder de vleugels van Hooijer, om het DNA van het merk te behouden.

Lazamani is wereldwijd een gevestigde naam in de schoenenbranche voor vrouwen. Lazamani-schoenen worden op dit moment in meer dan 30 landen verkocht. In Nederland zijn Lazamani-schoenen momenteel onder andere te koop bij Zalando en Omoda. Het is de bedoeling dat Schreiner na de overname betrokken blijft bij de collecties.

Hooijer Footwear Group heeft drie eigen merken (Jan Jansen, Tofvel en Lazamani) en tien andere merken die zich positioneren zich in het midden- en hoge segment. Verder is Hooijer Footwear Group importeur en distributeur van diverse schoenmerken voor de Nederlandse en Belgische markt. Daarnaast is Hooijer Footwear Group voorraadhoudend distributeur van Amerikaans sokkenmerk Sockwell voor de hele Europese Unie.