Le Ballon Beheer B.V. failliet

Een nieuw faillissement om toe te voegen aan de lijst. Le Ballon Beheer B.V. is failliet verklaard, zo blijkt uit het openbare insolventieregister.

Le Ballon Beheer B.V. is het moederbedrijf van diverse winkels van modeketen Le Ballon. De winkels zijn echter niet failliet verklaard. Het betreft alleen Le Ballon Beheer B.V. FashionUnited heeft contact gezocht met curator in de zaak, de heer Steenpoorte, maar deze was op het moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.

De failliete B.V. is het moederbedrijf van Le Ballon winkels in Amersfoort, Nijmegen, Apeldoorn, Den Bosch, Enschede, Ede, Arnhem, Utrecht, Veenendaal, Eindhoven en Breda. Ook is de B.V. het moederbedrijf van de webshop van Le Ballon. Wat het faillissement precies betekent is op het moment van schrijven zonder aanvullende informatie van de curator onzeker. De webshop en social media kanalen van Le Ballon zijn nog online.

Wel werd eerder dit jaar de exploitatie van zusterbedrijf Invito gestaakt. Invito kwam enkele jaren geleden uiteindelijk in het beheer van Le Ballon eigenaar Peter van den Hurk.