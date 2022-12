‘Lee Jeans lanceert schoenenlijn in Europa’

Denimlabel Lee Jeans maakt de agenda voor 2023 alvast op. Op de planning staat onder meer de lancering van een eigen schoenenlijn, zo blijkt uit een persbericht van het merk in handen van onder meer Fashion Network en Drapers Online.

Lee Jeans zal casual schoenen en sneakers gaan verkopen voor mannen, vrouwen en kinderen, zo melden verschillende media. De lijn wordt in eerste instantie uitgezet in de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). De schoenen worden onder licentie geproduceerd door The Brandsplus Group, die ook produceert voor onder meer Champion, O’Neill en Fila.

Lee Jeans is druk bezig zijn activiteiten uit te breiden. Dit najaar presenteerde het merk ook al zijn eerste kinderkleding. De komst van de Lee-kinderkledinglijn werd in het najaar van 2021 aangekondigd.