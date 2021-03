Leiderschap in fashion vereist visie en vaardigheden

Het leiden van een modebedrijf is tegenwoordig een complexe onderneming, waarbij de wereldwijde toeleveringsketen, de enorme concurrentie en de steeds veranderende consument met meer keus dan ooit, betrokken zijn. De vaardigheden die nodig zijn om zo’n bedrijf te leiden, moeten in evenwicht zijn. Hedendaagse modeleiders moeten beschikken over visie, creativiteit, transparantie en authenticiteit.

Dit verhaal is ook te beluisteren door op deze link te klikken

Dat is een hele opgave, beaamt Renee Cooper, professor aan het Fashion Institute of Technology, die zich richt op management en leiderschapsontwikkeling. “Tegenwoordig denk ik dat de kwaliteiten die een leider in de modewereld onderscheiden van leidinggevenden in andere bedrijfstakken echt uniek zijn.” Op de vraag of er bepaalde modeleiders zijn die volgens haar het juiste voorbeeld geven, antwoordt ze: “Mensen verwachten waarschijnlijk dat ik John Donahoe of Mark Parker, topmannen van Nike zal noemen, maar ik noem een leider die een modemerk heeft opgebouwd dat met de dag indrukwekkende wordt: dat merk is Harlem’s Fashion Row, opgebouwd door eigenaar en oprichter, Brandice Henderson.”

Harlem’s Fashion Row is een sociaal bedrijf dat een stem geeft aan multiculturele ontwerpers door middel van een creatief platform dat deze ontwerpers in staat stelt hun collecties te verkopen en te presenteren aan sleutelfiguren binnen de mode-industrie. Cooper legt uit, “HFR viert in feite de modegemeenschap die de cultuur en de persoonlijke ervaring van deze multiculturele ontwerpers weerspiegelt.” Hun focus ligt in het bijzonder op het ondersteunen van opkomende vrouwelijke ontwerpers van kleur.

Ze vertelt over een recente samenwerking die geïnspireerd werd door LeBron James en zijn overtuiging dat vrouwen van kleur de sterkste mensen op aarde zijn. “Nike riep HFR op om een sneaker te ontwerpen die kracht zou uitstralen, specifiek voor vrouwen. Het collectief uit New York heeft de LeBron 16 opnieuw bedacht ‘vanaf de zool omhoog’.” En Cooper benadrukt dat Branice Henderson geen nieuwkomer is in de modewereld. In feite heeft ze een lange en actieve rol gespeeld in de Black Retail Action Group, BRAG. Haar succes komt voort uit gemeenschapsvorming.

Als het gaat om een meer traditioneel perspectief, wijst Cooper op het werk van Terry Lundgren, voormalig president en CEO van het Amerikaanse warenhuis Macy’s, die in het epicentrum stond van de fusie- en overnameactiviteit in het midden van de jaren 2000, waardoor Macy’s en Bloomingdale’s retailconglomeraten werden. Lundgren had de vooruitziende blik om het Center for Retailing aan de Universiteit van Arizona op te richten, zijn manier om terug te geven aan de modewereld en toekomstige leiders in de detailhandel te ontwikkelen.

Cooper raadt leiders in de modewereld ook aan om verder te kijken dan hun eigen sector en verwijst daarbij naar Indra Nooyi, voormalig CEO van Pepsi, en Urusla Burns, voormalig CEO van Xerox, die beiden baanbrekend werk hebben verricht in respectievelijk consumentenproducten en technologie. “Deze sterke vrouwelijke leiders geven een leidraad, best practices en pure professionele voorbeelden die van toepassing kunnen en moeten zijn op aankomende leiders in de mode-industrie.”