Lelystad belangrijke logistieke hub voor internationale retailers

Door zijn strategische ligging en lage grondprijzen, ontwikkelt Lelystad zich tot een belangrijke logistieke hub voor internationale retailers. De stad trekt grote investeringen aan van internationale spelers zoals het Spaanse concern Inditex, de Deense bedrijven Jysk en Bestseller, en het Nederlandse e-commercebedrijf Bol.com.

De Flevokust Haven, een containerhaven in Lelystad, wordt gezien als een van de belangrijkste troeven van de stad. Dennis Grimbergen, wethouder voor economische zaken, geeft in een interview met het FD aan dat de overslagcapaciteit van de haven verdubbelt om de verwachte groei te kunnen faciliteren.

De Deense woonwinkelketen Jysk bouwt een nieuw Europees distributiecentrum, dat een investering van ruim 250 miljoen euro vertegenwoordigt. Het distributiecentrum zal bestaan uit twee torens van 45 meter hoog, met een opslagcapaciteit voor 166.000 pallets.

Bestseller, de Deense modegroep met merken zoals Vero Moda en Jack & Jones, opent een nieuw distributiecentrum van 155.000 vierkante meter in Lelystad. Het gebouw is ontworpen door het Deense architectenbureau Henning Larsen en zal werk bieden aan 600 mensen, die worden ondersteund door 1.600 robots. De nabijheid van een containerterminal en van de regio Amsterdam, die veel belangrijke klanten huisvest, waren doorslaggevende factoren voor Bestseller, aldus het FD.

Inditex, moederbedrijf van onder meer Zara en Bershka, koos Lelystad al in 2019 als locatie voor het enige distributiecentrum buiten Spanje. Het bedrijf kondigde in 2024 een uitbreiding aan die de totale oppervlakte van het centrum op bijna 300.000 vierkante meter zal brengen, waarmee het het grootste distributiecentrum van Nederland wordt.

Bol.com heeft eveneens 26 hectare grond aangekocht voor een nieuw fulfilment centrum. Dit centrum zal een aanvulling zijn op de bestaande locatie van het bedrijf in Waalwijk.

Dit artikel is geschreven met behulp van AI.