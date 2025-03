Lenzing Group herstelt in 2024, maar resultaat blijft negatief

De Oostenrijkse Lenzing Group, producent van geregenereerde cellulosevezels zoals Tencel, zag de omzet in het afgelopen boekjaar 2024 met 5,7 procent stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar tot 2,66 miljard euro.

Deze stijging is vooral te danken aan een hogere afzet van vezels, met een toename van 10 procent. Desondanks bleef het prijsniveau lager dan in het voorgaande jaar. Daarnaast waren de logistieke kosten aanzienlijk hoger en bleven ook de grondstof- en energiekosten verhoogd. Het resultaat na belastingen blijft hierdoor ook in 2024 negatief, mede beïnvloed door eenmalige speciale effecten, en komt uit op een verlies van 138,3 miljoen euro. In 2023 bedroeg dit nog een verlies van 593 miljoen euro. Positieve effecten waren er door kostenbesparingen van 130 miljoen euro en de implementatie van een performanceprogramma, dat Lenzing beter bestand moet maken tegen crises en flexibeler ten opzichte van marktveranderingen.

“Dankzij gerichte maatregelen hebben we, ondanks de zwakke marktomstandigheden, een duidelijke heropleving van de verkochte vezelvolumes en sterke prestaties in de pulp business weten te realiseren. Deze successen tonen aan dat ons performanceprogramma werkt. Vergeleken met 2023 kunnen we daarom in 2024 een verbeterde bedrijfsontwikkeling laten zien”, zegt Rohit Aggarwal, financieel directeur van de Lenzing Group. “De markten blijven uitdagend en onzeker, en ook de vezelprijzen zijn nog niet volledig hersteld.”

Vooruitkijkend verwacht Lenzing dat de voortzetting van het performanceprogramma ook in de komende kwartalen zal bijdragen aan een verdere verbetering van het resultaat, wat tevens zal leiden tot een hogere winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijving en amortisatie (EBITDA) in vergelijking met het voorgaande jaar.

Structureel gezien blijft Lenzing uitgaan van een toenemende behoefte aan milieuvriendelijke vezels voor de textiel- en kledingindustrie, evenals voor de hygiëne- en medische sector.