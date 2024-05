Lenzing Group verbetert omzet en nettoresultaat in eerste kwartaal 2024

Lenzing Group begint het jaar 2024 goed. De Oostenrijkse vezelproducent maakt positieve verschillen als het aankomt op omzet en het nettoresultaat, zo blijkt uit de kwartaalupdate.

Lenzing bereikt in de eerste drie maanden van dit jaar een omzet van 658,4 miljoen euro. Dit staat gelijk aan een groei van 5,7 procent en is te danken aan hogere verkoopvolumes in vezels.

De ebitda (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) komt uit op 71,4 miljoen euro en wordt daarmee ruim verdubbeld, in vergelijking met het eerste kwartaal een jaar eerder - toen schreef Lenzing nog een ebitda op van 29,7 miljoen euro. De lagere grondstof- en energiekosten én de eerste effecten van het kostenbesparingsplan werpen hier zijn vruchten af. Dat zorgt er ook voor dat het nettoverlies positief veranderde van min 64,9 miljoen naar 26,9 miljoen euro in rode cijfers.

Chief Executive Officer, Stephan Sielaff, is te spreken over de resultaten. Hij spreekt van een ‘verbeterde bedrijfsontwikkeling’ en ‘een goede vraag’ naar Lenzing’s producten. De CEO verwacht geen meewind, maar is wel vastberaden om ‘de weg naar duurzame groei’ voort te zetten. Zo benoemde de Oostenrijkse vezelproducten in april bijvoorbeeld een Chief Technology Officer om de weg naar een sterkere omzetgroei te versnellen.