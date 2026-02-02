Lenzing neemt meerderheidsbelang in TreeToTextile

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG wil een meerderheidsbelang in het Zweedse bedrijf TreeToTextile AB verwerven. In een verklaring op maandag noemt het concern de geplande overname “een verdere strategische mijlpaal”. Het in 2014 opgerichte bedrijf staat “voor de volgende grote technologische vooruitgang in de productie van cellulosevezels”. Na de eerdere verwerving van een minderheidsbelang in TreeToTextile vorig jaar, verhoogt Lenzing dit nu aanzienlijk.

Financiële details van de transactie, die via de uitgifte van nieuwe aandelen tot stand komt, zijn niet bekendgemaakt door de twee bedrijven. “Gerenommeerde investeerders zoals H&M Group, Inter Ikea Group en Stora Enso blijven TreeToTextile begeleiden als minderheidsaandeelhouders en brengen waardevolle markt- en consumentenperspectieven in”, benadrukt Georg Kasperkovitz, de operationeel directeur (COO) van Lenzing, in een verklaring. Ook LSCS Invest blijft bij het bedrijf betrokken.

Lenzing wil de productiecapaciteit van TreeToTextile versterken

De overname van het meerderheidsbelang door Lenzing maakt “een versnelde opschaling van de nieuwe technologie” van TreeToTextile mogelijk, aldus het concern. De nieuwe meerderheidsaandeelhouder plant “een aanzienlijke verhoging van de productie in de bestaande demonstratiefabriek in Nymölla, Zweden, en de voorbereiding van de eerste grootschalige industriële installatie”. Daarnaast worden “operationele synergieën uit een nauwere samenwerking” verwacht.

Roxana Barbieru, de directrice van TreeToTextile, verwelkomt de transactie. “Innovatie op industriële schaal vereist tijd, expertise en sterke partnerschappen”, verklaart zij. “De verhoging van het belang van de Lenzing Group is een duidelijke bevestiging van onze technologie en ons doel om een belangrijke speler op de wereldwijde vezelmarkt te worden.”