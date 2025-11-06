Lenzing rapporteert veerkrachtige prestaties in eerste negen maanden van 2025

Lenzing AG rapporteert veerkrachtige prestaties in de eerste negen maanden van 2025, met een bescheiden omzetstijging van 0,7 procent naar 1,97 miljard euro en een EBITDA-toename van 29,1 procent naar 340,4 miljoen euro. De stijging is deels het gevolg van de verkoop van overtollige emissierechten.

Deze sterke winstgevendheid komt ondanks een volatiel derde kwartaal, beïnvloed door aanhoudende marktvolatiliteit, handelstarieven en geopolitieke onzekerheden. CEO Rohit Aggarwal stelt dat het bedrijf zich richt op zijn sterke punten, zoals de merken Tencel en Lenzing Ecovero. Daarnaast volgt het een strategie gericht op waardegenererende groei door verbeterde operationele efficiëntie en optimalisatie.

Om de concurrentiepositie op lange termijn te waarborgen, initieert Lenzing een strategische herziening van zijn productielocatie in Indonesië. De geplande administratieve aanpassingen moeten tegen eind 2027 een jaarlijkse besparing van 45 miljoen euro opleveren. Hoewel de EBIT lager is met 20,6 miljoen euro door een afschrijving op activa in Indonesië van 82,1 miljoen euro, behoudt het bedrijf een solide financiële positie met een liquiditeitsbuffer van 993 miljoen euro.

Vooruitkijkend verwacht de raad van bestuur een jaar-op-jaar groei van de EBITDA voor het volledige jaar 2025. De vooruitzichten blijven echter onderhevig aan externe economische en geopolitieke risico's.