Lenzing schrijft zwarte cijfers in eerste halfjaar

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG heeft in de eerste helft van boekjaar 2025 een omzetstijging gerealiseerd en is dankzij succesvolle hervormingen weer winstgevend. De laatste tijd merkt het bedrijf echter de steeds lastiger wordende marktomstandigheden.

‘In het tweede kwartaal leidden internationale douaneregels en de daaruit voortvloeiende onzekerheid echter tot merkbare druk in de textielwaardeketen. Dit remde het herstel van de Lenzing Groep’, aldus een tussentijds rapport dat donderdag werd gepubliceerd.

Succesvolle hervormingen en positieve incidentele baten stimuleren het resultaat

In de maanden januari tot en met juni bedroeg de concernomzet circa 1,34 miljard euro. Dit kwam overeen met een stijging van 2,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg zelfs met 63,3 procent tot 268,6 miljoen euro.

De resultaatontwikkeling heeft ‘aanzienlijk geprofiteerd van de positieve effecten van het performanceprogramma’, verklaarde het bedrijf. Daarnaast werden ‘positieve incidentele baten geboekt uit de verkoop van overtollige EU-emissiecertificaten ter waarde van 30,6 miljoen euro en de waardering van biologische activa ter waarde van 12,5 miljoen euro’.

Onder de streep stond een nettowinst van 15,2 miljoen euro, na een verlies van 65,4 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar.

Ondanks onzekerheden: Management bevestigt winstverwachting

CEO Rohit Aggarwal toonde zich tevreden met de recente ontwikkelingen van het concern, maar waarschuwde voor de aanhoudende macro-economische onzekerheden. ‘Lenzing heeft in de eerste helft van 2025 verdere vooruitgang geboekt op weg naar operationeel herstel. Ons performanceprogramma draagt duidelijk bij aan de verbetering van het resultaat’, verklaarde hij in een verklaring. ‘Tegelijkertijd zien we in het tweede kwartaal merkbare effecten van de toenemende onzekerheden in de internationale handel – met name door het agressieve douanebeleid. Deze ontwikkelingen beinvloeden niet alleen onze visibiliteit, maar ook ons resultaat. Des te meer zetten we onze maatregelen voort om de turnaround duurzaam te verzekeren en onze marges verder te versterken.’

Ondanks de huidige risico’s houdt het concern vast aan de jaarprognose. Het management rekent voor 2025 dus nog steeds op een ‘hoger EBITDA in vergelijking met vorig jaar’.