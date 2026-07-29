Lenzing sluit twee productielocaties en verlegt strategische focus naar nonwovens

De Oostenrijkse vezelproducent Lenzing AG kondigt aanvullende drastische maatregelen aan als onderdeel van de lopende hervormingen.

Maandagavond kondigt de groep de sluiting van nog twee locaties aan. Het gaat om de fabrieken in Heiligenkreuz, Oostenrijk, en Grimsby in het Verenigd Koninkrijk. De vezelproductie in Heiligenkreuz stopt eind dit jaar en in Grimsby eind 2027. Het bedrijf onderzoekt momenteel “strategische opties voor de betreffende locaties, waaronder een mogelijke verkoop of andere waardebehoudende oplossingen”, aldus een verklaring. Voor de locatie PT South Pacific Viscose in Indonesië is al een verkoopproces gestart.

Lenzing richt zich op nonwovens

De reden voor deze maatregelen is een “strategische transformatie van het bedrijf”, legt Lenzing uit. Het doel is een “versterking van de focus op nonwoven-toepassingen en een gelijktijdige heroriëntatie van de textielactiviteiten” in het licht van marktveranderingen. De intentie is om “de nonwovens-activiteiten tegen 2030 aanzienlijk uit te breiden”. Investeringen in de productiecapaciteit op de locatie Lenzing dragen bij aan dit doel.

CEO Georg Kasperkovitz geeft commentaar op de aankondiging. “We zijn ons ervan bewust dat de geplande stopzetting van de productie op individuele locaties een moeilijke maar noodzakelijke beslissing is die onze medewerkers raakt”, zegt hij in een verklaring. “Ik vind het belangrijk dat we in deze situatie verantwoordelijk handelen ten opzichte van onze medewerkers. We voeren momenteel constructieve gesprekken met de ondernemingsraad over de noodzakelijke maatregelen binnen het kader van de bestaande sociale plannen en de geldende lokale voorwaarden.”

In verband met de sluitingen van de locaties verwacht de groep bijzondere waardeverminderingsverliezen tot 150 miljoen euro. Deze zullen naar verwachting “een negatieve invloed hebben op de EBIT en het nettoresultaat van de groep voor 2026”, maar “geen effect hebben op de EBITDA in 2026”, kondigt het bedrijf aan. “Daarnaast zullen herstructureringsvoorzieningen in verband met personeelsmaatregelen tot 40 miljoen euro naar verwachting op de EBITDA van 2026 drukken.” Vorig jaar besloot de groep al tot een omvangrijke banenreductie op het hoofdkantoor in Lenzing.

Groep plant uitgebreide herfinanciering

Tegelijkertijd kondigt de groep een uitgebreid herfinancieringsprogramma aan. Dit omvat een kapitaalverhoging van 300 miljoen euro, nieuwe financieringsovereenkomsten ter waarde van 300 miljoen euro en een “verlenging van de looptijden van bestaande verplichtingen tot 2030”.

“Het meerfasenfinancieringsplan stelt Lenzing in staat haar financiële structuur duurzaam te versterken”, legt financieel directeur (CFO) Mathias Breuer uit. “Het uitgebreide maatregelenpakket omvat nieuw eigen vermogen, wat de totale schuld zal verminderen, evenals een uitbreiding van de gesyndiceerde financiering.” Dit creëert “een looptijdprofiel dat optimaal is afgestemd op de doorlopende implementatie van onze strategie”, benadrukt Breuer. Het nieuws wordt echter niet goed ontvangen op de beurs. Dinsdagochtend daalt de aandelenkoers van de groep tijdelijk met meer dan zeventien procent.