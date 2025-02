'Les Copains keert terug in 500 OVS-winkels'

Het Italiaanse modemerk Les Copains maakt vandaag zijn comeback met een presentatie tijdens Milan Fashion Week. Tegelijkertijd wordt de collectie gelanceerd in 500 OVS-winkels, bevestigt OVS-CEO Stefano Beraldo in een interview met WWD.

Samenvatting Les Copains, een Italiaans modemerk, maakt zijn comeback na een overname door OVS en de lancering van een nieuwe collectie in 500 OVS-winkels.

De nieuwe collectie heeft een moderne boho-chique stijl en wordt gekenmerkt door items zoals geborduurde tops en maxi-jurken.

OVS plant een mogelijke internationale expansie van Les Copains, met name naar de Aziatische markt.

OVS nam Les Copains in 2022 over na het faillissement van moederbedrijf Super Srl.De retailgroep betaalde 1,4 miljoen euro voor de merkrechten, zonder de bijbehorende activa, zo meldt WWD.

'Les Copains is terug dankzij OVS'

Volgens Beraldo werd de herlancering uitgesteld om een duidelijke strategie te bepalen. "Les Copains stond ooit voor vrouwelijkheid, elegantie en innovatie, maar was zijn identiteit kwijt. We wilden eerst goed nadenken over de toekomst van het merk." De creatieve leiding ligt bij Massimo Piombo, die ook creatief directeur is bij OVS. De focus ligt op een moderne interpretatie, zonder simpelweg terug te grijpen op het verleden.

Les Copains werd in 1958 opgericht door Mario Bandiera, destijds eigenaar van de BVM-groep. Het merk stond vooral bekend om luxe kasjmiermode. De nieuwe collectie, zo deelt WWD, heeft een boho-chique uitstraling met items zoals geborduurde tops, katoenen maxi-jurken, linnen broeken, suède jasjes en accessoires met franjes.

Voorlopig wordt de collectie alleen verkocht in 500 OVS-winkels in Italië, maar OVS sluit een internationale uitbreiding niet uit. Vooral de Aziatische markt lijkt kansrijk vanwege de naamsbekendheid van Les Copains.

OVS in boekjaar 2024/25

In boekjaar 2024/25 steeg de groepsomzet van OVS SpA met 6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, met een piek van 12,8 procent in het derde kwartaal. De retailer dankt dit aan een combinatie van meer winkelopeningen en een sterkere focus op nieuwe segmenten, waaronder beauty.

Met een wereldwijd netwerk van 2.200 winkels – waaronder OVS, OVS Kids, BluKids, Upim en Stefanel – blijft het bedrijf uitbreiden. In 2025 staan 50 tot 100 nieuwe winkels op de planning.