Leveranciers van wereldwijde modemerken leggen kledingarbeiders het zwijgen op

Een nieuw rapport van de Britse non-profit arbeidsrechtenorganisatie Labour Behind the Label onthult dat wereldwijde modegroepen en merken, waaronder Levi's, Next, H&M, Gap, Inditex, Carrefour en Primark, een falend auditsysteem van miljarden dollars gebruiken. Dit systeem legt kledingarbeiders in Pakistan systematisch het zwijgen op, ondanks wijdverbreid bewijs van arbeidsmisstanden in de sector.

Het 43 pagina's tellende rapport ‘Silenced: How wage ‘compliance’ is failing workers in Pakistan’ onderzocht de omstandigheden in fabrieken die aan vijftien internationale modemerken leveren. De conclusie is dat ‘oppervlakkige nalevingssystemen’ klachten van werknemers over onwettige lonen, buitensporige werkuren, pesterijen, intimidatie, surveillance en bedreigingen negeren.

Op basis van getuigenissen van 255 arbeiders in acht fabrieken in Pakistan stelt Labour Behind the Label dat arbeiders misstanden zoals systematische onderbetaling en uitbuiting niet kunnen melden zonder disciplinaire maatregelen te riskeren, zoals loonverlies of ontslag. Angst en vergelding zijn ‘ingebouwd in de klachtensystemen van de fabrieken’.

Labour Behind the Label onderzoekt hoe loon-‘compliance’ arbeiders in Pakistan in de steek laat

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de arbeiders geen kopie van hun contract heeft en dus geen bewijs van hun arbeidsvoorwaarden. 65 procent geeft aan geen loonstrook te ontvangen. Twee derde meldt verplicht overwerk, vaak onder druk, en 62 procent van hen zegt niet het wettelijk verplichte dubbele tarief voor die uren betaald te krijgen.

Wanneer vaardigheidsniveau en overwerkvergoedingen correct worden meegerekend, geeft 65 procent van de arbeiders aan minder te verdienen dan het wettelijke minimumloon. 71 procent voegt daaraan toe dat hun loon ‘onvoldoende is om in de basisbehoeften van het huishouden te voorzien’.

Maar als het gaat om het aankaarten van problemen, blijkt uit het rapport dat in sommige fabrieken klachtenbussen direct onder bewakingscamera's hangen. Daarnaast zijn ‘interne hotlines’, bedoeld om anoniem problemen te melden, in het volle zicht van het management en collega's geplaatst.

Een arbeider uit de Artistic Milliners-fabriek in Karachi, die levert aan Zara-eigenaar Inditex, zegt in het rapport: “We weten allemaal: als je een klacht indient, word je ontslagen.”

Dit ondersteunt de zaak van januari, toen een groep van 50 arbeiders werd ontslagen na het aankaarten van zorgen over onbetaalde bonussen bij Combined Fabrics in Lahore, een producent voor Levi's.

Naast een angstcultuur in de fabrieken legt het rapport ook een falend auditsysteem bloot dat centraal staat in de mode-industrie. De arbeidsrechtenorganisatie stelt dat veel internationale modemerken ‘ontoereikende, periodieke en inconsistente sociale audits’ gebruiken om de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketens te controleren.

Wanneer arbeiders misstanden melden bij auditors, wordt dit volgens het rapport genegeerd of systematisch niet vastgelegd, omdat ‘audits papierwerk boven mensen stellen’. Ander bewijs in het rapport suggereert dat sommige fabrieken audits actief manipuleren.

Labour Behind the Label - Raise the Wages-campagne Credits: Labour Behind the Label

Doen internationale modemerken genoeg om arbeiders in de toeleveringsketen te ondersteunen?

Volgens het rapport doen de meeste internationale merken ‘het absolute minimum om te voldoen aan lokale wetten en internationale normen’. Ze blijven een auditsysteem gebruiken waarvan algemeen bekend is dat het ‘de werkelijke arbeidsomstandigheden niet weerspiegelt in plaats van aan te sturen op verandering’.

De kleding- en textielsector is goed voor ongeveer 60 procent van de totale export van Pakistan en biedt werk aan 15 miljoen mensen in de volledige nationale toeleveringsketen, wat het een cruciale motor voor de nationale economie maakt. De aanhoudend hoge inflatie, die dit jaar is opgelopen tot 11,7 procent, heeft echter de reële lonen uitgehold, wat een extra druk legt op arbeiders en huishoudens.

Anna Bryher, beleidsverantwoordelijke bij Labour Behind the Label, zegt in een verklaring: “De mode-industrie kampt met een geloofwaardigheidscrisis. Internationale merken hebben veel te lang vertrouwd op afvinklijstjes en oppervlakkige auditsystemen die de realiteit van arbeiders in Pakistan niet weergeven. De legitimiteit van de manier waarop merken beweren te kunnen inkopen in lagelonenlanden waar uitbuiting welig tiert, staat op het spel.”

“Een angstcultuur kan niet alleen met beleid worden opgelost; het vereist dat er naar arbeiders wordt geluisterd en dat hun getuigenissen centraal staan in de bescherming van hun rechten. Echte oplossingen moeten arbeiders en vakbonden centraal stellen in de inspanningen om ervoor te zorgen dat arbeiders een betekenisvolle stem hebben in de verbetering van hun werkplek.”

Modemerken reageren op rapport van Labour Behind the Label

Labour Behind the Label, dat wereldwijd de inspanningen van kledingarbeiders ondersteunt om hun werkomstandigheden te verbeteren, is van mening dat veel modemerken ‘falen in hun verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen te voorkomen of een oplossing te bieden voor arbeiders die risico lopen in hun toeleveringsketens’.

De organisatie voegt toe dat ze de bevindingen heeft gedeeld met de grote internationale merken die in het rapport worden genoemd. Sommige, waaronder Lidl en Carrefour, hebben verklaard een ‘derde partij’ te hebben ingeschakeld om de bevindingen te beoordelen. Andere, zoals Asda, gaven aan de zorgen uit dit onderzoek aan te kaarten bij hun leverancier US Apparel. Inditex bevestigde dat er een ‘corrigerend actieplan’ is opgesteld met zijn leveranciers Artistic Milliners, Interloop, Rajby Enterprises, Soorty Enterprises, Stylers International, Tauseef Enterprises en US Apparel. S.Oliver meldde dat er ‘herstelmaatregelen zijn gestart’ bij zijn leveranciers Soorty Enterprises en Stylers International.

Het Britse merk Next zegt een ‘corrigerend actieplan’ te hebben afgesproken met US Apparel en meldt verbeteringen zoals betere communicatie met HR, duidelijkere loonstrookinformatie en transparantere processen voor toestemming voor overwerk. Primark verklaarde te hebben deelgenomen aan het gezamenlijke onderzoek bij US Apparel om problemen aan te pakken. Het bedrijf had al een gezamenlijk werkprogramma met andere merken bij Soorty en heeft ‘hierop voortgebouwd om de bevindingen van dit onderzoek te verwerken’.

De wereldwijde modegroep H&M, die samenwerkt met Soorty Enterprises en US Apparel, bevestigde een gecoördineerde aanpak in samenwerking met andere merken. Er hebben verificatieprocessen plaatsgevonden met betrekking tot sociale zekerheidsregistratie en arbeidsovereenkomsten. De ‘onderliggende oorzaken’ zijn geïdentificeerd en aangepakt met training, inclusief hiaten in interne leverancierssystemen, communicatiepraktijken en loonadministratieprocessen. Het bedrijf voegde eraan toe een ‘specifieke due diligence-strategie voor Pakistan’ te hebben ontwikkeld, inclusief frequentere bezoeken en opvolging.

Levi's zegt een eigen beoordeling te hebben uitgevoerd bij Artistic Milliners en Combined Fabrics en ‘de bevindingen van dit onderzoek niet te hebben kunnen bevestigen’. Kontoor, dat samenwerkt met Artistic Milliners en Interloop, meldde dat beide faciliteiten voldeden aan de wettelijke eisen voor minimumloon, aanstellingsbrieven, loonstroken en overwerkbetalingen.

Khalid Mahmood, directeur van de Labour Education Foundation Pakistan, voegde toe: “Als merken serieus werk willen maken van verantwoord ondernemen, moeten ze verder gaan dan audit-gedreven naleving en investeren in systemen die vrijheid van vereniging garanderen en arbeiders centraal stellen bij monitoring en herstel.”

“Arbeiders zijn niet alleen begunstigden van due diligence; zij zijn de meest geloofwaardige bron van bewijs. Zolang arbeiders vrijheid van vereniging en een echte stem wordt ontzegd, zullen merken blijven horen wat fabrieken willen dat ze horen, in plaats van wat arbeiders moeten doorstaan.”

Hoe kunnen modemerken arbeiders ondersteunen?

In het rapport deelt Labour Behind the Label verschillende aanbevelingen voor merken. Een daarvan is het toevoegen van gemeenschapsgerichte monitoringmechanismen om te garanderen dat getuigenissen van arbeiders buiten de fabriek in een vertrouwensrelatie worden verzameld. Ook moeten merken met leveranciers samenwerken om te zorgen voor een fabriekscultuur waarin respect vooropstaat en waarin duidelijk aan arbeiders wordt gecommuniceerd dat ze beschermd zijn tegen vergelding. Hierdoor kunnen arbeiders zonder angst klachten over hun arbeidsomstandigheden indienen, waarbij ontslag- en wervingspraktijken als eerste worden aangepakt.

Voor leveranciers wil de arbeidsrechtenorganisatie wettelijke naleving van de lonen voor alle arbeiders en dat er wordt toegewerkt naar de betaling van een leefbaar loon voor iedereen. Daarnaast moeten zij samenwerken met gemeenschapsgerichte monitoring om bilateraal aangekaarte zaken van arbeidersrechtengroepen op te lossen.

Dit nieuwe rapport volgt op het rapport van Labour Behind the Label uit 2023, ‘Hanging on By a Thread’. Daarin werd gemeld dat schendingen van het minimumloon veel voorkwamen, de werkuren buitensporig waren en een grote meerderheid van de arbeiders geen deugdelijk bewijs van tewerkstelling had.