Levi's hoofd logistiek Europa over nieuw distributiecentrum: "We doen deze investering om in Europa te blijven"

Het Amerikaanse modeconcern Levi Strauss & Co. heeft onlangs de fundering gelegd voor een nieuw distributiecentrum in Dorsten, Duitsland. De tijd lijkt te hebben stilgestaan in dit stadje, terwijl de machines in de graafput op volle toeren draaien, want hier bouwt het denimconcern zijn nieuwe Europese logistieke hub. FashionUnited sprak met Torsten Müller, Levi's vice-president voor distributie en logistiek voor Europa, Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, tijdens de openingsceremonie.

Gekleed in een Levi's 501 jeans, een trui van het merk met "Dorsten" erop gedrukt en een witte bouwhelm op zijn hoofd, presenteert het hoofd logistiek het terrein waarop Levi's tegen het einde van 2024 drie gebouwen zal bouwen. Deze vormen het startpunt voor de verzending van 55 miljoen stuks en daarmee honderden banen scheppen. Müller hoopt met dit baanbrekende project niet alleen een voorbeeld zijn voor distributie, maar ook een voorloper te zijn op het gebied van duurzaamheid in Europa.

Torsten Müller, Levi's vice-president voor distributie en logistiek voor Europa, Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, bij de start van de bouw in Dorsten, Duitsland. Beeld: Levi's

Waarom heeft u voor Dorsten gekozen?

We hebben al een magazijn in Noordrijn-Westfalen (NRW), vanuit Unna verkopen en distribueren we goederen door heel Europa. Dit is een van zeven locaties in Europa. Door de groei die Levi's de laatste jaren heeft doorgemaakt, zijn we tot de conclusie gekomen dat we meer opslagcapaciteit nodig hebben. Toen zijn we door Europa gaan rijden op zoek naar locaties en in Dorsten uitgekomen, omdat het een uitstekende locatie is vanwege de transportverbindingen en de centrale ligging in Duitsland zelf. Bovendien zijn dergelijke grote aaneengesloten terreinen vrij zeldzaam, het paste perfect. Locatie is inderdaad een belangrijke factor: het zijn letterlijk de arbeidspool, de beschikbaarheid, de omvang en de samenwerking met de gemeenschap die de doorslag hebben gegeven bij de beslissing.

Wat betekent het nieuwe distributiecentrum voor Levi's?

Voor ons is het distributiecentrum de kans om de distributie in eigen hand te houden. Het helpt ons om onze omnichannel-strategie in Europa voort te zetten en ook om een stempel te drukken op het gebied van duurzaamheid. Tenslotte: "you own your own destiny", we krijgen flexibiliteit, wat weer gerelateerd is aan de omnichannel strategie en ook onze algemene groeistrategie in Europa ondersteunt. Hier werken we samen met dienstverleners, op één magazijn na. Dit wordt het tweede magazijn hier dat we zelf gaan exploiteren. Dat was een bewuste strategische keuze omdat we naar een omvang gaan waar je het zelf moet doen.

Hoe ondersteunt het nieuwe distributiecentrum de omnichannel-aanpak van Levi’s?

Het gaat echt om de omnichannel-benadering, waarbij alle kanalen en alle producten van Levi's worden bediend. Het zal ons in staat stellen om klanten te laten winkelen waar ze willen winkelen. Wij zijn daar eigenlijk de ruggengraat van en dat is het belang van het distributiecentrum.

Hoe verandert het nieuwe distributiecentrum de voorraadstromen bij Levi's in Duitsland en in andere landen?

Weinig, want we hebben een magazijn op een uur afstand van hier. De fysieke voorraadstroom zal vanuit Rotterdam blijven komen, en dan naar NRW, naar Unna en dan ook naar Dorsten. Dat betekent dat wij straks twee opslagmogelijkheden hebben in plaats van één. De voorraadstroom wordt dus niet noemenswaardig beïnvloed. Wat wij overwegen, is duurzamer te werken en beter op tijd te zijn om de goederen op te halen of uit de havens te halen. Het distributiecentrum komt in het centrum van Europa in NRW.

Dorsten als Levi's "Europese hub" - hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Het grote voordeel van het gebruik van een magazijn is dat je één voorraad hebt in plaats van meerdere. Dat betekent dat als de winkel geen voorraad heeft, ik het vanuit het magazijn naar de klanten kan verzenden. Dat is de kwintessens van het omnichannel idee. En een magazijn van deze omvang en met de snelheid waarmee we hier orders kunnen verwerken, kan een heel belangrijke pijler zijn voor de omnichannelstrategie. Het gaat ook om het vereenvoudigen en comprimeren van processen.

De bouwplaats in Dorsten, Duitsland. Beeld: Levi's

Wat betekent het nieuwe centrum voor Noordrijn-Westfalen en hoe zal Levi's bijdragen aan de regio?

Levi's is absoluut een aantrekkelijke werkgever en kan ook trendsetter zijn met wat we hier doen. Ik zie deze voordelen voor de regio dan ook als zeer overtuigend. We hebben tot nu toe al zes mensen aangenomen, in corporate functies, in HR, IT en projectmanagement. We willen echt mensen uit de regio aanwerven, om de werkgelegenheid te stimuleren en deel te nemen aan de economische heropleving. Wij zijn van plan om tegen 2026 650 mensen aan te werven, dus wij zullen het tempo van de aanwervingen de komende maanden moeten opvoeren!

Hebben de huidige politieke situatie in Europa en de oorlog in Oekraïne een directe impact gehad op de activiteiten van Levi’s?

Inderdaad, gezien de situatie in Rusland hebben we besloten onze activiteiten stop te zetten en hebben we al onze winkels daar - tijdelijk - gesloten. We zullen de situatie blijven evalueren. De producten die aan Rusland geleverd zouden worden, zijn opgeschort en we zullen ze elders gebruiken; we verspillen nooit producten. Wat we doen, is ze in de meeste gevallen doneren - vooral met betrekking tot de Oekraïne-crisis.

In Europa focussen we al een paar jaar op het ondersteunen van vluchtelingen, niet alleen nu sinds de huidige crisis. We hebben verschillende partners in Europa en werken samen met Good360, Safeplace International en vele andere liefdadigheidsinstellingen in elke markt. We sturen producten naar verschillende delen van Europa, bijvoorbeeld naar kampen in Griekenland, waar sommige vluchtelingen terechtkomen. In de regio Groot-München werken we samen met een liefdadigheidsinstelling genaamd "Heimatstern" voor daklozen, waarbij we ervoor zorgen dat al onze producten ergens gebruikt worden.

Welke verplichtingen heeft een label en bedrijf als Levi's in verband met Rusland?

We doneren kleding aan enkele liefdadigheidsinstellingen en sommige werknemers hebben ook besloten vluchtelingen onderdak te bieden. Momenteel hebben we al meer dan 40.000 producten verscheept naar liefdadigheidsinstellingen in de buurlanden rond Oekraïne.

LS&Co. doneerde meer dan 300.000 dollar aan non-profitorganisaties die hulp bieden aan de mensen die het zwaarst door de crisis zijn getroffen. Het bedrijf organiseerde ook een fondsenwervingscampagne onder alle werknemers en verdubbelt de donaties van de werknemers tot 200.000 US dollar voor een aantal organisaties die ter plaatse humanitaire hulp bieden in en rond Oekraïne. En samen met onze licentiepartners doneren we kleding aan degenen die uit hun huizen zijn verdreven.

Hoe schat u de langetermijngevolgen van de huidige situatie met de oorlog in Oekraïne in en hoe gaat Levi's daarmee om?

Ik zou het zo willen samenvatten: we doen deze investering om in Europa te blijven. En dit is een grote investering, we zijn van plan om ongeveer 55 miljoen eenheden van hieruit te verschepen, dat is een duidelijke verbintenis met de markt en de groei die we erin zien.

Lucia Marcuzzo (Levi Strauss & Co.), Edwin Meijerink (Delta Development Group), Tobias Stockhoff (burgemeester Dorsten), Christoph Happe (RG Montan Immobilien), Dorothee Feller (district president Munchen), Bodo Klimpel (district administrator Recklinghausen), Michael Dufhues (Bremer Bau), Torsten Müller (Levi Strauss & Co.), Michael Gerdes (lid van de Duitse Bundestag), Josef Hovenjürgen (lid van de Duitse Landtag). Beeld: Levi's

De mode-industrie verandert sneller dan ooit. Spoel door naar het jaar 2042 - hoe ziet het distributiecentrum Dorsten er dan uit?

De wens is inderdaad dat we blijven, dat mensen hier met plezier naar hun werk komen. Dat mensen ons accepteren en ons zien als een zeer goede 'corporate citizen'. Wie weet - misschien gebeurt er nog wel meer. Laten we het eerst openen in 2024, en de volledige capaciteit hebben in 2026.

Hoe worden deze duurzame benaderingen geïmplementeerd voor de toekomstige werknemers?

We gaan fotovoltaïsche en geothermische energie en regenwater gebruiken in het gebouw - bijvoorbeeld voor het doorspoelen van de toiletten. Voor ons begint het hele onderwerp duurzaamheid met cradle-to-cradle, met onze bouwmaterialen, speciale thermische isolatie, enz. en gaat dan verder voor zover het haalbaar is. Een deel van het terrein, ongeveer twee of drie hectare, zal in zijn oorspronkelijke groene staat worden gelaten. Waarschijnlijk zullen we het personeel aanmoedigen om daar in hun pauzes heen te gaan. We proberen veel te doen en ook om dingen anders te doen dan anderen. We zijn op de goede weg. Magazijnen bouw je niet om de paar jaar; het is een van de grootste projecten voor ons en als zodanig is het zeker een van de meest duurzame gebouwen voor Levi's.

En het duurzame idee houdt niet op bij de bouwmaterialen.

We willen ook een WELL-certificering krijgen, wat te maken heeft met de werkomgeving, en voor zover ik weet is dat uniek voor een distributiecentrum. Van de verlichting in het gebouw tot de ergonomie en het vermijden van zwaar tilwerk, maar het gaat verder dan dat. Naast het kantoorgebouw komen bijvoorbeeld sociale voorzieningen. Wat niet zichtbaar is in de rendering is de faciliteit voor de operatieve activiteiten, die ongeveer 22 meter hoog zal zijn en de inventaris zal bevatten. De gebouwen zullen fungeren als natuurlijke geluidsisolatie voor de verbindingsstraat. Het is letterlijk de geest en het bedrijf die deze toekomstige investering doen. Wat we proberen te doen is een omgeving te creëren die een beetje anders is dan de meeste distributiecentra. Het zal voor zichzelf spreken in 2024.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.de. Vertaald door FashionUnited.