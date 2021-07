Levi’s verhoogt verwachting boekjaar na omzetstijging van 156 procent in Q2

Levi Strauss & Co. heeft in het tweede kwartaal een omzetstijging van 156 procent behaald in vergelijking met het tweede kwartaal van het voorgaande boekjaar. De omzet kwam neer op 1,3 miljard dollar (ruim 1 miljard euro), zo blijkt uit het kwartaalverslag. Vanwege de goede resultaten in het kwartaal verhoogt Levi’s de verwachting voor het gehele boekjaar.

De omzet ligt tijdens het tweede kwartaal weer op het niveau van voor de pandemie. Tijdens het boekjaar 2019 werd namelijk eveneens een omzet van 1,3 miljard dollar behaald in het tweede kwartaal. Het netto inkomen van Levi Strauss & Co. kwam in het kwartaal neer op 65 miljoen dollar, omgerekend 54,9 miljoen euro.

Tijdens het eerste halfjaar van het boekjaar wist Levi Strauss & Co een omzet van 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro) veilig te stellen door een omzetgroei van 29 procent. Het netto inkomen kwam weer in de zwarte cijfers terecht met 207 miljoen dollar (174,9 miljoen euro).

Vanwege het herstel van de omzet verwacht Levi Strauss & Co. voor de rest van het boekjaar een omzet groei tussen de 28 en 29 procent in vergelijking met 2020. In vergelijking met het tweede halfjaar van 2019, verwacht het bedrijf een omzetgroei van vier tot vijf procent.