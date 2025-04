Levi Strauss boekt sterke resultaten ondanks economische onzekerheid

Levi Strauss & Co. boekt in het eerste kwartaal een omzetgroei van 3 procent tot 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro). Volgens het bedrijf toont dit de veerkracht aan “in het licht van aanhoudende economische onzekerheid en tariefdruk.” De onderneming bevestigt daarnaast haar omzetgroei-verwachtingen voor het hele jaar.

De nettowinst komt uit op 150 miljoen dollar en de verwaterde winst per aandeel bedraagt 38 cent.

“Wij overtreffen de verwachtingen voor zowel omzet als winstgevendheid in het eerste kwartaal. Dit markeert een sterke start van het jaar en onderstreept dat onze transformatiestrategie werkt,” zegt Michelle Gass, president en CEO van Levi Strauss & Co. Ze voegt toe: “Hoewel we erkennen dat we in een onzekere omgeving opereren, stellen onze wereldwijde voetafdruk, sterke margestructuur en flexibele toeleveringsketen ons in staat om succesvol door de rest van het jaar en daarna te navigeren.”

Levi Strauss boekt omzetgroei, handhaaft vooruitzichten

Het merk Levi’s groeit wereldwijd met 8 procent in het afgelopen kwartaal, terwijl de netto-omzet van Beyond Yoga toeneemt met 10 procent.

Regionaal gezien stijgen de netto-inkomsten in Amerika met 6 procent. Binnen de Verenigde Staten groeit de omzet op organische basis zelfs met 8 procent. In Europa dalen de netto-inkomsten met 5 procent, terwijl Azië een stijging van 7 procent noteert.

De netto-omzet van DTC (direct-to-consumer) neemt toe met 9 procent. De e-commerce groeit met 13 procent. Daarentegen daalt de netto-omzet van de groothandel met 3 procent.

Levi Strauss & Co. bevestigt haar vooruitzichten voor het komende jaar en herhaalt haar verwachting van een omzetgroei tussen 3,5 en 4 procent, met een verwaterde winst per aandeel tussen 1,20 en 1,25 dollar.