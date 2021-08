Levi Strauss & Co neemt activewearmerk Beyond Yoga over

Een opvallende stap bij Levi Strauss & Co: het bedrijf neemt activewearmerk Beyond Yoga over. Met de overname stapt het bedrijf in het activewear segment en wordt het portfolio van de groep nog diverser, aldus het persbericht.

Voor hoeveel geld Beyond Yoga wordt overgenomen, wordt niet gemeld in het persbericht. De overname is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2021 rond. Wanneer deze is afgerond zal het bedrijf als een onafhankelijke divisie opereren in het portfolio van Levi Strauss & Co. Mede-oprichter van het activewearmerk Michelle Wahler zal aanblijven als CEO van het bedrijf.

Voor Beyond Yoga moet de deal met Levi Strauss & Co de mogelijkheid bieden om meer consumenten te bereiken. Het persbericht noemt uitbreiding van direct-to-consumer kanalen waaronder fysieke winkels, groei in categorieën en ‘binnen genders’ en verdere uitbreiding van het wholesale netwerk met premium partners. Voor Levi Strauss & Co levert de overname juist de stap naar de activewear markt op. De groep wil Beyond Yoga verder opbouwen en profiteren van de toenemende interesse van consumenten in het premium segment, vercasualisering en de wellness trends.