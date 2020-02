Levi Strauss & Co. noteert omzetgroei van 3 procent in FY2019

Levi Strauss & Co. rapporteert over fiscaal 2019 een omzet van 5,8 miljard dollar (5,2 miljard euro). Dat komt neer op een stijging van 3 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar, blijkt uit het financiële jaarverslag van het Amerikaanse modebedrijf.

Het netto-resultaat van Levi Strauss & Co. kwam 39 procent hoger uit op 395 miljoen dollar (357 miljoen euro), en het EBIT groeide in het het jaar met 4 procent.

“We zijn blij met onze resultaten in fiscaal 2019. De groei was breed wat betreft regio, kanaal en categorie,” verklaart Chip Bergh, CEO en voorzitter van Levi Strauss & Co., in het verslag. “De onderliggende omzetgroei in het vierde kwartaal voldeed aan onze verwachtingen, ondanks dat Black Friday in fiscaal 2020 viel. Kijkend naar 2020 en daarna, zijn we ervan overtuigd dat we op de lange termijn winstgevende groei blijven realiseren door onze strategieën uit te voeren,” aldus Bergh.

In het vierde kwartaal daalde de omzet met 2 procent naar 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro), te wijten aan kosten voor de aankoop van een Zuid-Amerikaanse distributeur en het feit dat Black Friday niet in het kwartaal viel.

Levi Strauss & Co. noteert lichte omzetgroei in Europa en Azië

De omzet uit direct-to-consumer-activiteiten groeide in het jaar met 10 procent, te danken aan een groei van zowel het retailnetwerk als e-commerce-activiteiten. Het bedrijf beschikte aan het einde van het boekjaar over 81 winkels meer dan in het boekjaar ervoor. De omzet uit groothandelsactiviteiten steeg met 2 procent. Hoewel de groothandel op internationaal niveau groeide, werd het groeipercentage afgeremd door een omzetdaling van 3 procent in de Verenigde Staten.

Levi Strauss & Co. realiseerde de grootste groei in Europa, waar de omzet met 5 procent steeg als gevolg van goede prestaties in zowel de direct-to-consumer- als groothandelsactiviteiten. In Azië groeide de omzet licht met 1 procent. Hoewel de direct-to-consumer-activiteiten positief waren in die regio, werd de groei tegengehouden door zwakkere prestaties in de onrustige stad Hong Kong. Het kledingbedrijf noteerde in Amerika (Noord-, Midden-, en Zuid-) een omzetdaling van 5 procent, met name vanwege een daling van 7 procent vanuit de direct-to-consumer-activiteiten.

Vooruitkijkend naar fiscaal 2020, verwacht Levi Strauss & Co. een omzetgroei van zo’n 6 procent, aangezien de afgelopen Black Friday in het eerste kwartaal viel en de aankomende Black Friday in het vierde kwartaal valt. Daarnaast zal de omzet uit groothandelsactiviteiten toenemen als gevolg van de overname van een distributiepartner in Zuid-Amerika, blijkt uit het verslag.

Levi Strauss & Co. is met zijn merken Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co. en Denizen momenteel aanwezig in 110 landen wereldwijd.

Beeld: Levi’s