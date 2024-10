Levi Strauss & Co overweegt verkoop van merk Dockers

Modemerk Dockers is wellicht niet lang meer een onderdeel van Levi Strauss & Co. Laatstgenoemde meldt dat het strategische opties bekijkt voor het merk, inclusief een verkoop. De aankondiging werd gedaan in het meest recente kwartaalverslag van Levi Strauss & Co.

Naast het merk Levi’s is Levi Strauss & Co. ook het moederbedrijf van Dockers en Beyond Yoga. In het verslag is te lezen dat Dockers in het derde kwartaal te maken had met een omzetdaling van 15 procent.

Uit hetzelfde verslag blijkt dat de omzet van de groep nagenoeg gelijk blijft in het derde kwartaal ten opzichte van het derde kwartaal een boekjaar eerder. In dollars komt dit neer op een omzet van 1,5 miljard. Omgerekend is dit zo’n 22,6 miljard euro. Het bepaalde omzetniveau heeft onder andere te maken met het stopzetten van de Denizen denimlijn van de groep. Wanneer dit effect wordt weggestreept, zou de omzet met 1 procent zijn gestegen bij huidige wisselkoersen.

Het netto inkomen van de groep komt in het derde kwartaal neer op 21 miljoen dollar (19 miljoen euro). Een jaar eerder was dit nog 10 miljoen dollar.