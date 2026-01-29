Levi Strauss & Co. rapporteert 4 procent omzetstijging in boekjaar 2025

De Amerikaanse denimgigant Levi Strauss & Co. (LS&Co.) meldt een stijging van 4 procent in de gerapporteerde netto-omzet naar 6,30 miljard dollar (5,3 miljard euro voor het boekjaar dat eindigde op 30 november 2025. Op organische basis, exclusief de impact van valutaschommelingen en desinvesteringen, zag de groep een stijging van zeven procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het bedrijf heeft een keerpunt bereikt in zijn transitie naar een direct-to-consumer (DTC) gedreven denim lifestylemerk. Onder leiding van president en chief executive officer Michelle Gass heeft de groep zijn operationele focus verscherpt en het kernmerk Levi's versterkt.

"We hebben onze focus verscherpt, de operationele uitvoering verbeterd en meer wendbaarheid in de organisatie opgebouwd," aldus Gass. Deze inspanningen hebben geleid tot snellere groei en hogere winstgevendheid. Het bedrijf staat nu klaar om zijn volgende hoofdstuk te definiëren.

Vierde kwartaal prestaties gedreven door internationale groei

Voor het vierde kwartaal bereikte de netto-omzet 1,80 miljard dollar. Dit vertegenwoordigt een stijging van 1 procent op gerapporteerde basis en 5 procent organische groei. De resultaten werden versterkt door sterke prestaties in Europa, waar de omzet met 10 procent steeg op organische basis, en Azië, met een organische stijging van 4 procent.

In Amerika daalde de gerapporteerde netto-omzet met 4 procent, hoewel deze op organische basis met 2 procent steeg. De Amerikaanse markt zag specifiek een daling van 7 procent op gerapporteerde basis, terwijl deze op organische basis stabiel bleef. Beyond Yoga, het activewear-merk van de groep, leverde een aanzienlijke omzetstijging van 37 procent op gerapporteerde basis tijdens deze periode.

De DTC netto-omzet, een belangrijke strategische prioriteit voor het bedrijf, groeide met 8 procent op gerapporteerde basis en tien procent organisch. Dit segment vertegenwoordigt nu 49 procent van de totale netto-omzet voor het kwartaal. De e-commerce prestaties waren bijzonder sterk met een organische groei van 22 procent.

Winstgevendheid en marge-uitbreiding

De aangepaste EBIT-marge voor het volledige jaar bereikte 11,40 procent, een stijging ten opzichte van 10,70 procent in boekjaar 2024. De brutomarge voor het jaar bedroeg 61,70 procent, een stijging van 110 basispunten ten opzichte van het voorgaande jaar.

Voor het vierde kwartaal bedroeg de aangepaste EBIT-marge 12,10 procent, vergeleken met 13,90 procent in het voorgaande jaar. Deze daling werd toegeschreven aan de impact van een 53e week in het voorgaande jaar en de invoering van tarieven. De nettowinst uit voortgezette activiteiten voor het volledige jaar steeg aanzienlijk naar 502 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van 210 miljoen dollar in boekjaar 2024.

Strategische desinvesteringen en aandeelhoudersrendementen

Op 31 juli 2025 voltooide het bedrijf de verkoop van het intellectueel eigendom en de activiteiten van Dockers in de Verenigde Staten en Canada. De resterende wereldwijde activiteiten voor Dockers worden naar verwachting vóór 27 februari 2026 afgestoten. Deze stap stelt de groep in staat om middelen te concentreren op zijn primaire denim- en activewearportefeuilles.

Het bedrijf verhoogde zijn kapitaalrendement aan aandeelhouders met 26 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, tot een totaal van 363 miljoen dollar. Dit omvatte 213 miljoen dollar aan dividenden en 150 miljoen dollar aan aandelenterugkopen. Een nieuw versneld aandelenterugkoopprogramma (ASR) van 200 miljoen dollar is ook aangekondigd.

Financieel en groeidirecteur Harmit Singh toonde zich vertrouwen in het huidige traject. "Onze gedisciplineerde aanpak om groei om te zetten in winstgevendheid heeft de aangepaste EBIT-marge in 2025 voor het derde jaar op rij verbeterd, en we zijn op koers om de marges verder uit te breiden terwijl we streven naar 15 procent," aldus Singh.

Vooruitzichten voor boekjaar 2026

LS&Co. heeft richtlijnen uitgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 29 november 2026, gebaseerd op voortgezette activiteiten. Het bedrijf verwacht een gerapporteerde netto-omzetgroei tussen vijf procent en zes procent, met een organische groei van vier procent tot vijf procent.

De aangepaste EBIT-marge zal naar verwachting verder uitbreiden tot tussen 11,80 procent en 12 procent. Deze richtlijn gaat ervan uit dat de Amerikaanse tarieven op import uit China op 30 procent blijven en 20 procent voor de rest van de wereld.