Levi Strauss & Co. rapporteert sterke Q4 resultaten en vooruitzichten voor 2025

Levi Strauss & Co. sluit het vierde kwartaal af met een netto-omzet van 1,8 miljard dollar (1,73 miljard euro), een stijging van 12 procent op gerapporteerde basis en 8 procent op organische basis.

Sterke groei in dames- en herenmode, directe verkoop (DTC) en groothandel.

Winstverwachting aangepaste verwaterde winst per aandeel tussen 1,20 en 1,25 dollar.

Voor het boekjaar dat eindigt op 30 november 2025 verwacht het bedrijf dat de gerapporteerde netto-omzet daalt met 1 tot 2 procent, terwijl de organische netto-omzet groeit met 3,5 tot 4,5 procent. De aangepaste verwaterde winst per aandeel ligt naar verwachting tussen 1,20 en 1,25 dollar.

“We realiseren een sterk vierde kwartaal en een succesvolle feestdagenperiode, wat ons goed positioneert voor 2025. Onze focus op het kernmerk Levi’s werpt zijn vruchten af, met brede groei binnen damesmode, herenmode, DTC en groothandel,” zegt Michelle Gass, president en CEO van Levi Strauss & Co.

Hoogtepunten van Levi Strauss’ Q4-resultaten per kernmarkt

In Noord- en Zuid-Amerika stijgt de netto-omzet met 12 procent op gerapporteerde basis en 9 procent op organische basis. Binnen de regio groeit de Amerikaanse markt met 6 procent op organische basis.

In Europa stijgt de netto-omzet met 15 procent op gerapporteerde basis en 6 procent op organische basis, dankzij groei in de meeste markten. In Azië stijgt de netto-omzet met 9 procent op zowel gerapporteerde als organische basis, gedreven door groei binnen alle verkoopkanalen.

De netto-omzet van andere merken stijgt met 10 procent op gerapporteerde basis en 5 procent op organische basis. Het merk Dockers stijgt met 9 procent op gerapporteerde basis en 5 procent op organische basis, terwijl het premium athleisure- en yogamerk Beyond Yoga 10 procent stijgt op gerapporteerde basis en 4 procent op organische basis.

De netto-omzet binnen DTC stijgt met 19 procent op gerapporteerde basis en 14 procent op organische basis, met een stijging van 11 procent in de VS, 17 procent in Europa en 8 procent in Azië. De netto-omzet uit e-commerce groeit met 19 procent op gerapporteerde basis en 14 procent op organische basis.

De netto-omzet uit groothandel stijgt met 7 procent op gerapporteerde basis en 3 procent op organische basis.

De operationele marge bedraagt 11,5 procent en de aangepaste EBIT-marge stijgt met 120 basispunten tot 13,4 procent. De brutomarge stijgt met 350 basispunten tot 61,3 procent.

De nettowinst voor het kwartaal stijgt naar 183 miljoen dollar en de aangepaste nettowinst naar 202 miljoen dollar. De verwaterde winst per aandeel stijgt naar 46 cent, terwijl de aangepaste verwaterde winst per aandeel stijgt naar 50 cent.

In het vierde kwartaal keert het bedrijf 51 miljoen dollar uit aan aandeelhouders, inclusief dividenden, wat neerkomt op een dividend van 13 cent per aandeel, een stijging van 8 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast koopt het bedrijf voor ongeveer 30 miljoen dollar aan eigen aandelen in, wat overeenkomt met de inkoop van 1,6 miljoen aandelen.

Levi Strauss FY24: netto-omzet stijgt met 3 procent

Over het volledige jaar stijgt de netto-omzet van Levi Strauss met 3 procent op zowel gerapporteerde als organische basis tot 6,4 miljard dollar.

De brutomarge bedraagt 60 procent, een stijging van 310 basispunten ten opzichte van FY23. De operationele marge bedraagt 4,2 procent, terwijl de aangepaste EBIT-marge stijgt naar 10,2 procent.

De nettowinst stijgt naar 211 miljoen dollar en de aangepaste nettowinst naar 503 miljoen dollar. De verwaterde winst per aandeel bedraagt 52 cent, terwijl de aangepaste verwaterde winst per aandeel stijgt naar 1,25 dollar.

Het bedrijf keert 289 miljoen dollar uit aan aandeelhouders, een stijging van 45 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit omvat 199 miljoen dollar aan dividenden, wat neerkomt op een jaarlijks dividend van 50 cent per aandeel, een stijging van 4 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast koopt het bedrijf voor 90 miljoen dollar aan eigen aandelen in, wat overeenkomt met de inkoop van 4,8 miljoen aandelen.