Levi Strauss & Co. verhoogt jaarprognose na sterk derde kwartaal

Levi Strauss & Co. maakt de financiële resultaten bekend voor het derde kwartaal dat afliep op 31 augustus 2025. De netto-omzet bedraagt 1,5 miljard dollar. Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar. De netto-omzet van het merk Beyond Yoga is met 2 procent gestegen.

De prestaties van het bedrijf worden gekenmerkt door een aanzienlijke groei in Azië, met een stijging van 12 procent. Ook het direct-to-consumer (DTC) kanaal groeit. Hier stijgt de netto-omzet met 11 procent op gerapporteerde basis en 9 procent op vergelijkbare organische basis. Dit kanaal is nu goed voor 46 procent van de totale netto-omzet.

In een reactie op de sterke resultaten en vooruitzichten, zegt CEO Michelle Gass: “Dankzij de kracht in alle kanalen, segmenten en categorieën, verhogen we onze prognose voor het hele jaar en zijn we goed gepositioneerd voor het feestseizoen.”

Levi Strauss verhoogt prognose na sterk derde kwartaal

De netto-omzet van het bedrijf in Noord- en Zuid-Amerika stijgt met 6 procent op gerapporteerde basis en 7 procent op organische basis. Binnen Noord- en Zuid-Amerika groeien de Verenigde Staten met 3 procent. In Europa stijgt de netto-omzet met 5 procent op gerapporteerde basis en 3 procent op organische basis. De wholesale netto-omzet stijgt met 3 procent op gerapporteerde basis en 5 procent op organische basis.

Gass schrijft de resultaten toe aan de strategische verschuiving van het bedrijf: “We hebben opnieuw een zeer sterk kwartaal neergezet, omdat onze verschuiving naar een DTC-first, head-to-toe denim lifestyle retailer een significante ommekeer in onze financiële prestaties teweegbrengt.” Ze voegt eraan toe dat de consistentie van de prestaties van het bedrijf haar het ‘vertrouwen geeft dat we duurzame, winstgevende groei zullen realiseren tot in 2026 en daarna’.

CFO Harmit Singh benadrukt de kracht van de transformatie en merkt op dat de prestaties in het derde kwartaal ‘de verwachtingen overtreffen op alle belangrijke meetpunten, inclusief omzet, brutomarge, aangepaste EBIT-marge en aangepaste winst per aandeel’.

Na dit sterke kwartaal verhoogt het bedrijf zijn prognose voor het fiscale jaar 2025. Het verwacht nu een gerapporteerde netto-omzetgroei van ongeveer 3 procent (een stijging van 1 tot 2 procent) en een organische netto-omzetgroei van ongeveer 6 procent (een stijging van 4,5 tot 5,5 procent). De aangepaste winst per aandeel is ook verhoogd naar een bandbreedte van 1,27 dollar tot 1,32 dollar. In de prognose gaat het bedrijf ervan uit dat de Amerikaanse tarieven op import uit China de rest van het jaar op 30 procent blijven.

Aandeelhoudersrendement en herstructurering

Het bedrijf keert in het kwartaal ongeveer 151 miljoen dollar uit aan aandeelhouders, een stijging van 118 procent ten opzichte van vorig jaar. Dit gebeurt voornamelijk via dividenden en de lancering van een versneld aandeleninkoopprogramma van 120 miljoen dollar.

Wat de herstructurering betreft, heeft het bedrijf op 31 juli 2025 de verkoop van het intellectuele eigendom en de activiteiten van Dockers in de Verenigde Staten en Canada afgerond. De bruto-opbrengst bedraagt 194,7 miljoen dollar. De verkoop van de resterende Dockers-activiteiten wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 afgerond.