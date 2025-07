Levi Strauss rapporteert sterk tweede kwartaal en verhoogt jaarverwachting

Levi Strauss & Co. maakt sterke financiële resultaten bekend voor het tweede kwartaal, afgesloten op 1 juni 2025. De resultaten tonen significante groei in belangrijke metrics en zetten het bedrijf ertoe aan de verwachtingen voor de jaaromzet en winst per aandeel (WPA) te verhogen, ondanks de impact van invoertarieven.

Het bedrijf rapporteert een omzetstijging van zes procent naar 1,4 miljard dollar (1,2 miljard euro), en een stijging van negen procent op organische basis vergeleken met het tweede kwartaal van 2024. Ook de winstgevendheid is verbeterd. De nettowinst uit voortgezette activiteiten bedraagt 80 miljoen dollar, een stijging ten opzichte van 17 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2024. De aangepaste nettowinst steeg naar 89 miljoen dollar. De verwaterde winst per aandeel uit voortgezette activiteiten steeg naar 20 dollarcent, terwijl de aangepaste verwaterde WPA jaar op jaar met 37 procent steeg naar 22 dollarcent.

Michelle Gass, president en CEO van Levi Strauss & Co., reageert op de resultaten: “We hebben opnieuw een sterk kwartaal neergezet, wat een brede kracht in de hele linie laat zien – een duidelijk bewijs dat onze strategische agenda grip krijgt. We beginnen de tweede helft van 2025 vanuit een sterke positie, terwijl onze ambitie om te transformeren naar een denim lifestyle merk en een eersteklas DTC-retailer werkelijkheid wordt.”

Levi Strauss noteert positief tweede kwartaal

Het merk Levi's noteert een wereldwijde organische groei van negen procent. Regionaal gezien laten de regio Amerika een stijging van vijf procent zien in de gerapporteerde netto-omzet en negen procent op organische basis, waarbij de Verenigde Staten een organische groei van zeven procent bijdragen. Europa noteert een sterke prestatie, met een netto-omzet die met veertien procent stijgt op gerapporteerde basis en vijftien procent organisch. De netto-omzet in Azië blijft zowel op gerapporteerde als organische basis gelijk, terwijl de netto-omzet van Beyond Yoga met twaalf procent stijgt, zowel op gerapporteerde als organische basis.

Levi Strauss & Co. behaalt het dertiende opeenvolgende kwartaal van wereldwijde Direct-to-Consumer (DTC) vergelijkbare omzetgroei, met een stijging van de DTC-netto-omzet van elf procent op gerapporteerde basis en tien procent organisch. Deze groei is consistent in alle regio's, met een stijging van negen procent in de Verenigde Staten en Europa, en een stijging van tien procent in Azië voor de organische DTC-groei.

De netto-omzet uit e-commerce stijgt met dertien procent, zowel op gerapporteerde als organische basis. DTC-kanalen vertegenwoordigen vijftig procent van de totale netto-omzet in het tweede kwartaal. De netto-omzet uit groothandel stijgt eveneens met drie procent op gerapporteerde basis en zeven procent organisch.

De brutomarge voor het kwartaal stijgt met 140 basispunten naar 62,6 procent, de operationele marge stijgt naar 7,5 procent, terwijl de aangepaste EBIT-marge stijgt met 190 basispunten naar 8,3 procent.

Levi Strauss verhoogt de verwachtingen

Harmit Singh, financieel directeur en directeur groei bij Levi Strauss & Co., voegt toe: “Gezien onze sterke eerste helft van het jaar en het aanhoudende momentum in het hele bedrijf - en ondanks hogere tarieven - verhogen we onze verwachtingen voor de omzet en WPA voor het volledige jaar.”

Voor het fiscale jaar 2025 heeft het bedrijf de verwachte groei van de gerapporteerde netto-omzet verhoogd naar één tot twee procent en de organische netto-omzetgroei naar 4,5 tot 5,5 procent. De brutomarge-uitbreiding wordt nu verwacht op 80 basispunten, gecorrigeerd voor een impact van 20 basispunten door tarieven. De aangepaste EBIT-marge blijft gehandhaafd op 11,4 tot 11,6 procent, en de aangepaste verwaterde WPA is met 5 dollarcent verhoogd naar 1,25 dollar tot 1,30 dollar.

Voor het derde kwartaal heeft het bedrijf een dividendverhoging aangekondigd naar 14 dollarcent per aandeel, voor een totaal van ongeveer 55 miljoen dollar.